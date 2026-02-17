“Checo” Pérez y Keanu Reeves llevará a la pantalla el nacimiento de Cadillac

La Fórmula 1 no solo se vive en los circuitos, ahora también llegará a la pantalla grande con un toque de Hollywood. El mexicano Sergio "Checo" Pérez y el actor Keanu Reeves participan en la producción de un filme que seguirá paso a paso el nacimiento del equipo Cadillac F1 Team dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El proyecto narrará todo el proceso desde la creación de la escudería hasta su primera carrera oficial. No se tratará únicamente de imágenes espectaculares en pista, sino de una mirada profunda al trabajo técnico, la construcción del monoplaza y la formación del equipo humano que hará posible el debut. Para la afición de México y Latinoamérica, hay un ingrediente especial: Sergio Pérez será una de las figuras centrales del documental, llamado a liderar al conjunto estadounidense en su temporada inaugural.

"Checo" Pérez, el rostro deportivo del proyecto

En lo deportivo, la película pondrá especial atención en la figura de Checo Pérez. El mexicano no solo asumirá el reto de competir en una nueva escudería, sino que cargará con la responsabilidad de encabezar el proyecto en su año debut.

El filme mostrará la presión que implica arrancar desde cero en una categoría tan exigente como la Formula 1. Desde las primeras pruebas del auto hasta la adaptación al ritmo competitivo del campeonato, la cámara acompañará a Pérez en cada paso.

Para los aficionados, será una oportunidad única de ver el lado humano del piloto: la tensión antes de salir a pista, las reuniones técnicas y el liderazgo dentro del garaje. La intención es acercar al público a la realidad que vive un piloto cuando no solo compite, sino que también ayuda a construir un equipo desde sus cimientos.

Política, FIA y el detrás de cámaras

Keanu Reeves explicó que el documental no se limitará al aspecto deportivo. También abordará el entorno político del campeonato, incluyendo referencias al papel de la FIA y la estructura interna que rige a la categoría.

La Fórmula 1 es mucho más que velocidad: es estrategia, reglamentos, negociaciones y decisiones que influyen directamente en la competitividad de los equipos. Ese contexto formará parte esencial de la narrativa.

Con este proyecto, Reeves busca mostrar el mundo real de la Fórmula 1: la presión en la pista para Checo Pérez y el enorme trabajo detrás del telón antes de que el semáforo se apague y arranque la carrera. Hollywood y el automovilismo se unen en una historia que promete emociones, tensión y, sobre todo, pasión por la velocidad.

