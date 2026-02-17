Checo Pérez se lanza contra los nuevos cambios de la F1; lo compara con la Fórmula E

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar, motivo por el cual poco a poco distintos pilotos han revelado detalles en torno a cómo se sienten con sus respectivos vehículos. Uno de ellos es Checo Pérez, quien no tuvo reparo en criticar los nuevos cambios hechos por la F1.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Sergio, Checo Pérez, volverá a la Fórmula 1 luego de un año sabático y después de formar parte de Red Bull. Ahora, el nacido en Jalisco intentará llevar a Cadillac a lo más alto del automovilismo, aunque pese a ello no dejó de criticar a la F1 por esta razón.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre los cambios en la Fórmula 1?

La Fórmula 1 en su temporada 2026 generará un cambio intenso que ha manifestado muchos comentarios entre los pilotos. Uno de ellos es Checo Pérez, quien criticó esta situación al asegurar que la adaptación no ha sido sencilla, sobre todo, respecto a los cambios que ha vivido en relación a su última temporada en Red Bull.

El comportamiento de los monoplazas es muy distinto a lo que era en el pasado, sobre todo en el peso de la gestión energética del vehículo. Por tal motivo, Checo Pérez explicó que la situación es muy distinta en torno a su tamaño, lo cual lo obliga a descifrar qué ocurre con esta nueva reglamentación mediante una dificultad mayor.

Para Checo Pérez, la mayor parte de la unidad de potencia está en juego de forma más latente que en el pasado, lo cual hace que las carreras puedan parecerse a las que se viven en la Fórmula E. Por lo pronto, vale decir que el debut de la máxima categoría del automovilismo será el 8 de marzo con el GP de Melbourne.

¿Checo Pérez será el piloto 1 en Cadillac para la temporada 2026 de la F1?

Cadillac se ha mantenido tajante en la idea de no tener pilotos principales y secundarios en esta temporada de debut considerando que tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas han tenido campañas espectaculares. Sin embargo, parece que será el mexicano quien partirá como el número 1 gracias a los entrenamientos que ha tenido en relación con el finlandés.