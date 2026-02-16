Checo Pérez ya tiene fecha y horario para la segunda fase de pruebas en Baréin: así puedes seguirlo

Después de una primera semana de pruebas en el Circuito Internacional de Baréin donde los pilotos y equipos empezaron a poner a punto sus monoplazas rumbo a la temporada 2026, llega una nueva oportunidad para ver a Checo Pérez con Cadillac en acción.

La Fórmula 1 regresará a Sakhir del miércoles 18 al viernes 20 de febrero para completar la segunda etapa de la pretemporada antes del inicio del campeonato, que está programado para el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

Esto luego de que la semana pasada la escudería estadounidense, de la mano de Pérez y Valtteri Bottas, recopilaran mucha información y tuvieran unos primeros tests sólidos, confirmando la estabilidad y fiabilidad en su auto. En total, en la primera semana de tests oficiales (sin contar Barcelona), recorrieron 1,732 km y no tuvieron mayores sobresaltos de fiabilidad de el auto, lo que ya es ganancia para un equipo nuevo como Cadillac.

¿Cuándo estará Checo Pérez en pista?

Aunque no se ha confirmado oficialmente cómo dividirán el tiempo de conducción en Cadillac para esta segunda prueba, es casi seguro que Checo volverá a salir a pista en al menos una parte de los días del test. En la primera semana, Cadillac repartió el trabajo entre Pérez y su compañero Valtteri Bottas.

Las pruebas del 18 al 20 de febrero tendrán dos bloques diarios:

Sesión matutina: 10:00 a 14:00 (hora local en Baréin).

Sesión vespertina: 15:00 a 19:00 (hora local en Baréin).

¿Y en Latinoamérica, a qué hora puedes ver a Checo?

Debido a la diferencia horaria con México y otros países del continente, los horarios se traducen aproximadamente así:

Sesión matutina (Baréin 10:00–14:00): México: 1:00 a 5:00 am

Sesión vespertina (Baréin 15:00–19:00): México: 6:00 a 10:00 am

Estos horarios son claves para quienes quieran ver en vivo cómo Checo y Cadillac siguen ajustando el coche de cara a la temporada que arrancará en Australia. Podrás seguir toda la información de lo que ocurre con el piloto mexicano, a través del sitio web y la app de Azteca Deportes.