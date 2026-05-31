Checo Pérez: Tras el GP de Canadá, ¿cuándo es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

Un circuito más ha terminado y, con ello, nuevos retos para todos los pilotos que forman parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Uno de ellos es precisamente Sergio Checo Pérez, quien ya cuenta los días para subirse nuevamente a su monoplaza con miras al siguiente GP.

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Fue el fin de semana pasado cuando la Fórmula 1 presentó el Gran Premio de Canadá, uno de los más interesantes dentro del calendario actual. Ahora, tanto Checo Pérez como los 21 pilotos de la máxima categoría esperan con ansias la siguiente carrera. ¿Cuándo es?

¿Cuándo es el próximo GP de la Fórmula 1?

Una vez sucedido el GP de Canadá, la Fórmula 1 le dice adiós al continente americano de manera parcial para retornar a casa y alistar todo para el Gran Premio de Mónaco, el cual es considerado uno de los más importantes y, a su vez, tradicionales que tiene este deporte.

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Debes saber que el Gran Premio de Mónaco se llevará a cabo el fin de semana del 5 al 7 de junio; es decir, tan solo dos semanas después de lo ocurrido en Canadá. Además, este evento comenzará en punto de las 7 de la mañana en el centro del país, por lo que los amantes del automovilismo tendrán que madrugar para disfrutarlo.

Cabe decir que el Gran Premio de Mónaco ha traído consigo muchas historias realmente atractivas que se mantienen vigentes hasta nuestros días, por lo que se espera que tanto Checo Pérez como el resto de su escudería puedan tener una sólida participación en la pista.

¿Cuál es el objetivo de Checo Pérez en el GP de Mónaco?

Tal y como ha ocurrido a lo largo de este inicio de temporada, el objetivo real de Cadillac no es pelear por los primeros lugares de la clasificación general, sino tener mejores registros carrera tras carrera. Por tal motivo, la meta para Checo Pérez y Valtteri Bottas es puntuar en Mónaco.