Checo Pérez vuelve a la F1: Esto es lo que se espera del mexicano en Cadillac durante 2026

El año sabático finalmente ha terminado para el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien volverá a la Fórmula 1 después de una temporada en la que quedó fuera tras su salida de Red Bull. Ahora bien, ¿qué se espera del nacido en Jalisco tras su retorno ahora bajo las órdenes de Cadillac?

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabes, Cadillac hará su debut oficial en la Fórmula 1 durante la temporada 2026, por lo que la escudería confió en la experiencia tanto de Checo Pérez como de Valtteri Bottas a fin de tener una campaña que, si bien no sea perfecta, sí los ayude a estar lejos de los últimos lugares.

¿Qué se espera de Checo Pérez en la F1 2026 con Cadillac?

Los debuts de las escuderías en la Fórmula 1 no han sido los mejores, por lo que la principal meta de Cadillac es no quedar en el último lugar de constructoras al término de la temporada. Por tal motivo, su objetivo es sumar algunos puntos que lo coloquen en la clasificación media.

Sería utópico considerar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como candidatos a ganar la temporada 2026 de la Fórmula 1, sobre todo, por el nivel que otros elementos como Lando Norris y Max Verstappen han demostrado; sin embargo, tampoco se descarta que el mexicano y el finlandés puedan cosechar algunos podios durante los próximos meses.

En ese sentido, vale decir que la intención de Checo Pérez es hacer de Cadillac una escudería competitiva que comience con el pie derecho su participación en la Fórmula 1. Además, la experiencia del mexicano podría salir a flote en distintos circuitos que, posiblemente, no han sido dominados por otros pilotos hasta ahora.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac?

El calendario de la Fórmula 1 establece que la temporada 2026 comenzará oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne Australia , mismo en donde Checo Pérez hará su debut oficial en Cadillac con el objetivo puesto en lograr un buen lugar para su escudería.