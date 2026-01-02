F1: Estos son los pilotos que podrían tener su última temporada en 2026

Una de las razones por las cuales la temporada 2026 de la F1 puede quedar en la historia de los aficionados es por el hecho de que, posiblemente, algunos de sus pilotos digan adiós al término de la misma gracias a la cantidad de años y la vida que le han entregado al automovilismo.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Para la temporada 2026, la F1 contará con seis pilotos que superan los 30 años de edad, incluido un Checo Pérez que tendrá 36 primaveras cuando esta inicie. Ante esta situación, es preciso mencionar a quienes, posiblemente, disputen su última campaña oficial en la Fórmula 1.

¿Qué pilotos podrían decirle adiós a la F1 cuando termine la temporada 2026?

Distintos medios especializados en automovilismo mencionan que tres pilotos de la Fórmula 1 podrían dejar este deporte al término de la temporada 2026. Estos serían Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg, cada uno con una etapa verdaderamente exitosa en la F1 en el pasado.

En principio, vale decir que los tres pilotos tienen contrato por una temporada más con Aston Martin, Ferrari y Sauber, respectivamente hablando. Hasta el momento, no se ha hablado de una hipotética renovación por alguno de los tres, aunque hay que decir que esta podría llegar, de concretarse, con la temporada 2026 ya en marcha.

El caso más llamativo es precisamente el de Fernando Alonso, quien con 44 años es un auténtico caballo de lucha en cuanto a la F1 se refiere. En el segundo lugar se encuentra Lewis Hamilton con casi 39 años de edad, mientras que el Top 3 lo cierra un Hulkenberg que espera poner a Sauber en lo más alto del automovilismo profesional en esta temporada a sus 38 años.

¿Checo Pérez llevará a Cadillac a lo más alto de la temporada 2026 de la F1?

Cabe recordar que Cadillac apenas hará su debut oficial dentro de la F1 en esta temporada 2026, por lo que contará con más dificultades en relación a las demás escuderías. Por ello, espera que tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas consigan la mayor cantidad de puntos posibles en cada GP.