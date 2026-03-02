Estos fueron los resultados REALES de Checo Pérez en la pretemporada rumbo a la F1 2026

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha concluido con su proceso de pretemporada rumbo a la Fórmula 1 2026 con Cadillac, nueva escudería en la que recorrió alrededor de mil 993 kilómetros entre su estadía en Barcelona y Bahréin con la intención de llegar lo mejor posible al primer Gran Premio.

Como sabes, este será el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 después de un año sabático tras el gran paso que tuvo por Red Bull. Ahora, el nacido en Jalisco, en compañía de Valtteri Bottas, buscarán que Cadillac tenga una temporada debut que sea por demás exitosa en la pista.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la pretemporada de la F1 con Cadillac?

Fueron 374 vueltas las que Checo Pérez pudo completar durante su pretemporada con Cadillac, mismas que sugieren un gran paso de adaptación para el mexicano a través de un monoplaza que apenas está conociendo. De hecho, el experimentado atleta mexicano se quedó con el décimo puesto entre los que más giros realizaron en Barcelona y Bahréin.

En relación a Valtteri Bottas, vale decir que el finalndés realizó mil 942 vueltas, lo cual habla de la afinidad que ambos tienen. En números, además, Checo Pérez sumó 405 kilómetros en Barcelona y más de mil 500 en Bahréin, lo cual sugiere un buen nivel de experiencia para una escudería que hasta hace un año era inexistente.

Sin embargo, el gran éxito de Checo Pérez derivó en su simulación de carrera, pues durante 61 vueltas el mexicano pudo probar su monoplaza. Se trata, entonces, de hacer de Cadillac una escudería confiable que no solo esté alejada de los últimos lugares de la clasificación, sino que sea importante en la zona media de la misma.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1?

El calendario de la Fórmula 1 establece que la temporada 2026 comenzará a inicios de este mes, más precisamente el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, en Australia. Se trata, entonces, de la primera gran prueba oficial para Cadillac y Checo Pérez.