Checo Pérez y el GP de México desatan críticas hacia Pumas en redes sociales

Hace apenas unas semanas parecía una historia de resurgimiento... un invicto de seis partidos ilusionaba a la afición felina. Hoy, esa misma cifra es un espejo doloroso: seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria para Pumas.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz sorprende con un nuevo cambio de look

Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”

Inoportuno momento para los jugadores de Pumas

Apenas unas horas tras la dolorosa derrota ante Atlético San Luis, algunos jugadores aparecieron echando una cascarita con Checo Pérez. El regreso de Efraín Juárez al banquillo poco o nada cambió; lo que viene tampoco promete alivio. Después de visitar a León, recibirán a Xolos y cerrarán el torneo ante Cruz Azul.

“Vamos a pelear, no está fácil, es la situación, lo que nos ha sacado es que, a pesar de las circunstancias negativas, el equipo da la cara, no es lo que pretendíamos, nos vamos con amargura, dolorosa la derrota, con casa y nuestra gente, con un rival directo. Si conseguíamos la victoria era ponernos en una situación importante”, dijo el DT felino tras la caída en CU.

La afición está triste por el rendimiento del equipo y la sequía de 14 años sin levantar un título del fútbol mexicano.

“Es entendible (los abucheos). Nada que decirle a la afición. Si no gana el equipo, te tienes que ir abucheado y los jugadores lo entienden. Nada que decir, solo agradecimiento a la afición. En no generar nos ha costado mucho. Es el segundo partido con un niño de 19 años, nuestro nueve”, expresó Juárez.

Todas malas para Pumas

Por si fuera poco, Pumas deberá afrontar este último tramo del torneo con JJ Macías como delantero titular, un jugador que físicamente podría recaer en cualquier momento.

“El tema de JJ que sale ante Monterrey y lo forzamos, justo. Pedro llega de selección con una lesión, pero son circunstancias que las sabíamos desde el inicio del torneo. Sabía a lo que venía, a lo que me atenía y hoy hay que hacer un análisis. Tampoco todo está mal ni todo bien por el momento en el que estamos. En tres días es darle la vuelta a la página”, sentenció el técnico auriazul.

Te puede interesar: El detalle de Cristiano Ronaldo con Djokovic