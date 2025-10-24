El detalle de Cristiano Ronaldo con Djokovic

Novak Djokovic sabe aprovechar su tiempo libre. El serbio estuvo con Cristiano Ronaldo y compartieron grandes anécdotas. El máximo ganador de Grand Slams ha destacado en varias ocasiones la disciplina y el talento del portugués.

En esta nueva oportunidad que coincidieron, aprovecharon para intercambiar camisetas y tener un detalle fuera de las canchas.

Novak atraviesa el ocaso de su carrera

El serbio viene de disputar el torneo de exhibición en Arabia Saudita llamado Six Kings Slam.

“Quiero pedir perdón a todos, siento que no poder el segundo set, pero hemos tenido grandes juegos. Es uno de los sets más largos que he jugado. Quiero agradecer a todos por tratarme tan bien, espero volver si continúo jugando. Ahora tengo que descansar y tratar algunos problemas que tengo con mi cuerpo. Espero poder jugar los últimos torneos de la temporada”, dijo Nole.

Tras su participación en el Six Kings Slam, el ex número uno del mundo dio a conocer que será baja para el Masters 1000 de París.

“Querido París, por desgracia no competiré este año en el torneo. Tengo recuerdos muy gratos y he tenido muchísimo éxito a lo largo de los años, sobre todo al poder conquistar el título en siete ocasiones. Espero verlos el año que viene. Gracias”, mencionó Novak.

¿Hasta cuando jugará Nole?

Muchos especulan con cuánto tiempo estará Djokovic en el circuito de la ATP. Lo cierto es que el serbio quiere seguir jugando mientras su físico se lo permita. El exjugador británico Tim Henman se refirió a este tema que tiene atentos a todos los amantes del deporte blanco.

“Es la pregunta del millón, la que todos querríamos saber, la que ninguno desea que llegue. El viaje de cada jugador es muy personal, diferente a los demás. En mi caso, solo puedo reflexionar sobre por qué decidí detenerme apenas unos días después de aquel US Open de 2007, para poner el punto final jugando la Copa Davis en casa. Recuerdo que tomé la decisión muy rápido, en apenas 24 horas, cuando todavía tenía ocho semanas de competición por delante”, sentenció el exjugador.

