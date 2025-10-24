Carlos Alcaraz sorprende con un nuevo cambio de look

Carlos Alcaraz ha vuelto a mostrar en redes sociales un nuevo cambio de look. El tenista español ha dado de qué hablar con sus nuevos peinados.

El número 1 del mundo tuvo un gran cierre de año con el triunfo en el US Open, y ahora espera culminar el 2025 en el lugar más alto del ranking de la ATP. En su camino se encontrará nuevamente con Jannik Sinner.

“Cuando Jannik juega a este nivel, siempre es difícil. Todo el mundo ha podido disfrutar de su tenis. Ha sido un nivel muy alto de tenis. Ha jugado un gran tenis, no me dejó coger ritmo en el partido. Dice que mejoró en el saque y lo pude ver”, dijo el español tras el último duelo ante el italiano en el torneo del Six Kings Slam.

La nueva era del tenis

Las batallas entre Sinner y Alcaraz le han regalado un gran espectáculo a los amantes del deporte blanco.

“A veces parece que está jugando al ping-pong. No es divertido estar al otro lado de la red. Siempre digo que cuando juega a un nivel tan increíble me da motivación para ir a la pista a entrenar y dar el 100%, me motiva a ser mejor. Es como un puzle, a veces no me gusta, pero me da ese extra de motivación. Le he escrito en varias ocasiones para ver qué tal iba, para felicitarlo”, sentenció Carlos.

Muchos se preguntan quién podrá acabar con esta rivalidad entre Sinner y Alcaraz. Para hacerle frente a estos grandes jugadores, el extenista británico Tim Henman lo tiene claro: Taylor Fritz.

“Mirando los últimos meses noto que ha mejorado un poco con las dejadas, se nota que está trabajando en evolucionar, en añadir cosas nuevas. Este aspecto es clave para llevar a sus oponentes hacia delante para luego hacerles retroceder, no solo hay que moverlos de lado a lado”, sentenció el exjugador.

