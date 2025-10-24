deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Carlos Alcaraz sorprende con un nuevo cambio de look

El tenista español espera acabar el año como número 1 del mundo. Alcaraz ha vuelto a cambiar de look y sorprendió a todos sus fanáticos. Aquí los detalles

fortuna-carlos-alcaraz-8-titulos-2025.jpg
Instagram: Carlos Alcaraz / Pexels
Alejandro Puello
Otros Deportes
Compartir

Carlos Alcaraz ha vuelto a mostrar en redes sociales un nuevo cambio de look. El tenista español ha dado de qué hablar con sus nuevos peinados.

Te puede interesar: El detalle de Cristiano Ronaldo con Djokovic

El número 1 del mundo tuvo un gran cierre de año con el triunfo en el US Open, y ahora espera culminar el 2025 en el lugar más alto del ranking de la ATP. En su camino se encontrará nuevamente con Jannik Sinner.

“Cuando Jannik juega a este nivel, siempre es difícil. Todo el mundo ha podido disfrutar de su tenis. Ha sido un nivel muy alto de tenis. Ha jugado un gran tenis, no me dejó coger ritmo en el partido. Dice que mejoró en el saque y lo pude ver”, dijo el español tras el último duelo ante el italiano en el torneo del Six Kings Slam.

🔴 EN VIVO: América cae en el Clásico Joven y el Toluca sigue luciendo | La Mesa Protagonista

La nueva era del tenis

Las batallas entre Sinner y Alcaraz le han regalado un gran espectáculo a los amantes del deporte blanco.

A veces parece que está jugando al ping-pong. No es divertido estar al otro lado de la red. Siempre digo que cuando juega a un nivel tan increíble me da motivación para ir a la pista a entrenar y dar el 100%, me motiva a ser mejor. Es como un puzle, a veces no me gusta, pero me da ese extra de motivación. Le he escrito en varias ocasiones para ver qué tal iba, para felicitarlo”, sentenció Carlos.

Muchos se preguntan quién podrá acabar con esta rivalidad entre Sinner y Alcaraz. Para hacerle frente a estos grandes jugadores, el extenista británico Tim Henman lo tiene claro: Taylor Fritz.

Mirando los últimos meses noto que ha mejorado un poco con las dejadas, se nota que está trabajando en evolucionar, en añadir cosas nuevas. Este aspecto es clave para llevar a sus oponentes hacia delante para luego hacerles retroceder, no solo hay que moverlos de lado a lado”, sentenció el exjugador.

Te puede interesar: Filtran nuevas imágenes de cómo lucía el luchador Abismo Negro sin su máscara

Entrevista con Hernán Cristante: Seguimos con el extintor en la mano | TV Azteca Deportes

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Alejandro Puello

Autor / Redactor

Alejandro Puello

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×