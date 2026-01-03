Chelsea prepara una cifra récord por una de las estrellas de la Premier League en el mercado

El Chelsea prepara un bombazo en el mercado invernal de transferencias en Europa por una de las jóvenes promesas del futbol inglés, Morgan Rogers, el futbolista de 23 años que pertenece al Aston Villa ha generado grandes expectativas después de un semestre con 7 goles en 17 partidos en la Premier League.

Según reportes de medios británicos los “Blues” estarían dispuestos a pagar hasta 150 millones de euros por el extremo de los Villanos, una cifra que podría marcar el récord de la ventana invernal en Europa y de la temporada 2025-2026 de concretarse, el Chelsea apenas anunció la salida de su ex entrenador Enzo Maresca y ya piensan en los próximos movimientos para la segunda mitad del campeonato.

Rogers terminó el 2025 como uno de los mejores futbolistas de La Premier, además se ganó un puesto como titular en el segundo semestre del año con la selección inglesa en los partidos de eliminatorias mundialistas por la UEFA en donde registró una asistencia en 8 encuentros.

Los “Villanos” marchan en el tercer lugar de la tabla general de la Premier después de la primera mitad de la campaña con 39 puntos en 19 partidos, solo 6 por detrás del Arsenal que es líder con 45 unidades, una temporada fantástica para el equipo que dirige Unai Emery y ha puesto en el ojo de los grandes clubes de Europa a Morgan Rogers.

Por lo pronto los Blues se preparan para visitar al Manchester City de Pep Guardiola en la fecha 20 de la Premier, además su prioridad podría estar en contratar a un nuevo entrenador.