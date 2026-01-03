¡Comerá banca! Endrick seguirá sin jugar en el Lyon tras su salida del Real Madrid

Endrick es nuevo jugador del Lyon luego de llegar a un acuerdo con el Real Madrid para dejarlo salir en calidad de préstamo, pues estaba completamente borrado de la plantilla de Xabi Alonso. El brasileño estará en el conjunto francés por 6 meses , pero seguirá sin jugar por una gran razón.

El delantero, quien fue comparado con Lamine Yamal , no estará convocado para el partido del Lyon ante Mónaco de este sábado 3 de enero, que marcará el regreso de la liga de Francia. Lo anterior, ya que el ahora ex jugador del Real Madrid apenas sumó su segundo entrenamiento con su nuevo equipo, por lo que el entrenador no lo consideró para el duelo.

El brasileño no será contemplado para el partido ante Mónaco.|@endrick

“Creo que es muy bueno. Ha empezado a entrenar esta semana. La adaptación va muy bien”, declaró Paulo Fonseca en conferencia de prensa, donde compartió que no contaría con el delantero en el partido de la jornada 17 de la Ligue 1.

El brasileño fue fichado por el Real Madrid con tan solo 18 años y se esperaba que fuera la nueva joya del conjunto español. En su primer torneo, disputó 37 partidos en los que marcó goles, de los cuales 5 de ellos fueron en la Copa del Rey.

Sin embargo, tras la llegada de Xabi Alonso al conjunto merengue tuvo nula participación, pues apenas sumó 99 minutos en 3 partidos oficiales y siendo la última opción del español, pues hasta fue relegado por el canterano Gonzalo García.

Endrick pidió su salida, pues su objetivo es sumar minutos y ser contemplado por Carlo Ancelotti para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Brasil. El delantero firmó con Lyon hasta junio de este año y utilizará el dorsal 9.