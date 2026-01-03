El portero que busca superar el récord del Conejo Pérez y retirarse hasta los 47 años tras renovar con su equipo

Fábio es el portero que busca superar el récord del Conejo Pérez, quien colgó los guantes a la edad de 46 años . El arquero tiene actualmente 45 años y firmó una extensión de contrato con el Fluminense por 2 años más, por lo que de cumplirse, se convertiría en el arquero más longevo en jugar futbol profesional.

El guardameta sigue en un gran nivel, pues la edad no ha sido impedimento para brillar, ya que durante 2025 brilló con el conjunto brasileño al ser el titular del Mundial de Clubes. Además, fue nominado al premio The Best de ese año, pero el galardón se lo llevó Gianluigi Donnaruma .

Fábio tiene 45 años y firmó 2 años más de contrato con Fluminense|@fabiogoleirooficial

El brasileño también fue pieza fundamental para que su equipo conquistara el título de la Copa Libertadores en 2023 al vencer a Boca Juniors, así como los campeonatos Carioca de 2022 y 2023, para escribir su nombre con letras de oro en la institución.

TE PUEDE INTERESAR:



La trayectoria del portero que quiere superar al Conejo Pérez

Fábio nació en 1980 y desde muy joven inició bajo los 3 postes. Comenzó su carrera en Bandeirante FC, para después salir al Cruzeiro. Su gran oportunidad llegó en 2000, cuando fue fichado por Vasco de Gama hasta 2005.

No obstante, regresó a Cruzeiro donde jugó durante 17 años, hasta que en enero de 2022 firmó con el Fluminense, que este 1 de enero le dio su confianza al renovarlo por 2 años más, sin importarle que el guardameta tiene 45 años. Cabe mencionar que el brasileño ha hecho toda su carrera en su país.

En la historia del futbol los arqueros son más longevos, pues hay varios casos de ello, como lo son Conejo Pérez, que se retiró a los 46 años, y el de Gianluigi Buffon, con 45 años.