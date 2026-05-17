ÚLTIMA HORA: Confirman al nuevo entrenador del Chelsea

Este sábado 16 de mayo del 2026, Fabrizio Romano confirmó en sus redes al nuevo entrenador del conjunto del Chelsea con contrato hasta 2030.

El conjunto de la Premier League parece que habría llegado a un acuerdo con Xabi Alonso para convertirse en el nuevo entrenador del equipo. Fabrizio detalló que ya habría firmado su contrato y sería presentado en las próximas horas hasta junio de 2030.

"Xabi Alonso firmó su contrato hoy temprano en Chelsea, todo completado. El acuerdo hasta junio de 2030 está hecho, sellado y será anunciado en las próximas horas. El contrato de Xabi comenzará el 1 de julio pero está listo para empezar a trabajar de inmediato también en los fichajes".

🚨🔵 Xabi Alonso signed his contract earlier today at Chelsea, everything completed. ✍🏼 The agreement until June 2030 is done, sealed and will be announced in the next hours. Xabi’s contract to run from July 1st but set to start working immediately also on transfers. pic.twitter.com/m1jPhYviku — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Por el momento, el club no ha confirmado la noticia pero se espera que en las próximas horas se haga oficial.

Los números de Xabi Alonso

Hasta el momento, Xabi ha logrado dirigir a dos grandes clubes, Bayer Leverkusen y Real Madrid. Entre los dos registra un total de 174 partidos, en los que consiguió 112 victorias, 37 empates y 25 derrotas. Sus equipos han logrado 395 goles a favor y 193 en contra.

Sus números con el Bayern Leverkusen son:



140 juegos

88 victorias

33 empates

19 derrotas

Bundesliga invicta 23/24 + Doblete + Supercopa

Con el Real Madrid se fue dejando:

