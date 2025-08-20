OFICIAL: Pumas se refuerza de última hora con exjugador del América

De cara a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Pumas sigue moviendo sus piezas en el mercado de fichajes. Luego de anunciar a José Juan Macías como nuevo refuerzo, el equipo de la UNAM dio a conocer otra alta en el ataque para acompañar a Guillermo Martínez y Santiago López.

Mediante redes sociales, el conjunto de la UNAM dirigido por Efraín Juárez, le dio la bienvenida a un exjugador del Club América que ha tenido un amplio recorrido en diversos equipos de la Liga BBVA MX.

Con 28 años de edad, Alan Medina se incorpora al Club Universidad Nacional como nuevo atacante tras haber pasado por las filas de Toluca, América, Necaxa, Juárez, Mazatlán y Querétaro.

Un nuevo Puma llega a Ciudad Universitaria, con mucha garra y velocidad, Alan Medina portará los colores azul y oro.



¡Bienvenido, Alan! 👊🏽#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/FmEFLGsoWw — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

Los números de Alan Medina

Jugando para el cuadro azulcrema, el futbolista tuvo un registro de 7 partidos disputados y una asistencia. Entre otros de sus registros, con Necaxa vio 27 encuentros con dos goles y dos asistencias. Con Mazatlán tuvo 28 compromisos y una asistencia. En las filas de los Bravos de Juárez disputó 30 partidos con seis tantos y dos pases de gol. Mientras que jugando para los ‘Diablos Rojos’ vio 36 partidos con cuatro anotaciones. Finalmente, en los ‘Gallos Blancos’ su equipo más reciente, Alan Medina tuvo una marca de 28 partidos jugados con dos asistencias.

Luego de cinco fechas en el Apertura 2025, Pumas se ubica en el lugar 13 de la tabla general con cinco puntos, resultado de una victoria, dos empates y dos derrotas. Para la Fecha 6, el Club Universidad Nacional recibe a Puebla en el Estadio Olímpico Universitario, partido programado para disputarse el domingo 24 de agosto en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

