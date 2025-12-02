Estos son los 16 PENALES FALLADOS del Chicharito Hernández en su carrera; ¿el peor del país?

Javier, el Chicharito Hernández , fue protagonista de uno de los momentos más importantes del año dentro del futbol mexicano luego de fallar el cobro penal que le hubiese dado el pase a Chivas a la semifinal del Apertura 2025, hecho que no ocurrió al final luego de la victoria de Cruz Azul.

Entrevista EXCLUSIVA con Javier ‘Chicharito’ Hernández

Curiosamente, la realidad es que Javier nunca se ha caracterizado por ser un futbolista por completo fiable desde los 11 pasos, pues a lo largo de su carrera profesional el Chicharito ha fallado un total de 16 penales contando partidos con clubes y con la Selección Mexicana.

¿Contra qué equipos ha fallado penales el Chicharito Hernández?

De acuerdo con información de la cuenta de X DataFer, en las casi dos décadas del Chicharito Hernández como futbolista profesional ha fallado 16 penales. El primero de ellos se dio en el Apertura 2009 de la Liga BBVA MX ante los Indios de CD Juárez, mientras que el último fue el domingo pasado frente a Cruz Azul.

❌ Ante Indios de Ciudad Juárez | Apertura 2009.

❌ Ante San Luis FC | Clausura 2010.

❌ Ante Bosnia y Herzegovina | Amistoso.

❌ Ante Wigan | Premier League 2010/11.

Un hecho curioso es que, de los 16 penales fallados, solamente tres fueron en el futbol mexicano, pues a los dos antes mencionados se le suma el que no pudo concretar en el Clausura 2010 cuando Chivas le hizo los honores al San Luis, una falla que sigue en la mente de muchos fanáticos rojiblancos.

Ahora bien, un hecho que sí llama la atención es la cantidad de penas máximas que tuvo estando en la Selección Mexicana, pues en su carrera en el Tri Javier Hernáncdez falló penales ante escuadras como Guyana Francesa, Japón y Panamá, este último en las eliminatorias de la Concacaf 2013.

¿Qué ocurrirá con Javier Hernández tras su posible salida de Chivas?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que el Chicharito Hernández se retire del futbol profesional si confirma su salida del Rebaño Sagrado , aunque también se ha rumorado que el delantero mexicano buscaría una nueva aventura en la MLS antes de colgar definitivamente los botines.