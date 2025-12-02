Lionel Messi llega a 47 títulos, ¿cuántos le faltan a Cristiano Ronaldo para alcanzarlo?

El último año de Lionel Messi , al menos en cuanto a números se refiere, ha sido uno de los mejores de su carrera como futbolista profesional. Y es que, gracias al impacto que ha tenido en los Estados Unidos, La Pulga alcanzó su título número 47 luego del campeonato que conquistó con el Inter Miami.

El Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, conquistó la Conferencia Este de la MLS Cup 2025, por lo que ahora buscarán el campeonato principal de la MLS al medirse al Vancouver Whitecaps. En ese sentido, algunos fanáticos se preguntan cuántos títulos le faltan a Cristiano Ronaldo para igualar al jugador argentino.

¿Cuántos campeonatos le faltan a Cristiano Ronaldo para alcanzar a Lionel Messi?

Los 47 títulos de Lionel Messi a nivel internacional y nacional derivan de una carrera de prácticamente 20 años en la élite. De estos, 30 han sido campeonatos nacionales y 17 con la Selección de Argentina, mismos entre los que sobresalen algunas Champions League y, por supuesto, el Mundial de Qatar 2022.

Con ello, Lionel Messi ya le saca una diferencia de 12 campeonatos a Cristiano Ronaldo, quien se mantiene con 35 conquistas luego de los nulos títulos que ha obtenido con el Al Nassr. Además, vale decir que el argentino podría sumar uno más este sábado cuando se mida al Whitecaps por la supremacía de la MLS.

Por si esto fuera poco, los números en la campaña actual de la MLS han sido por demás espectaculares para Lionel Messi. Y es que, previo a la final de este fin de semana, el argentino registró 35 tantos y 20 asistencias en 32 partidos; es decir, una participación directa en 55 dianas para su club.

Lionel Messi, un histórico en la historia del Inter Miami

El impacto de Lionel Messi no solo ha llevado al club a ganar sus primeros tres títulos en la historia (Leagues Cup, Conferencia Este y líder de la tabla general), sino que también es el máximo goleador y máximo asistidor de la escuadra de la Florida con 77 anotaciones y 42 pases a gol en 87 duelos disputados.