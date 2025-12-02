Tigres es favorito sobre Cruz Azul; así les ha ido en sus últimos encuentros de Liga

Tigres y Cruz Azul se verán las caras en las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el duelo que sin duda acapara las miradas de esta semana. Ante ello, vale decir que, a priori, son los felinos quienes tienen cierto margen de ventaja sobre su rival cementero.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Tigres terminó la temporada regular como el segundo lugar de la clasificación y luego venció en los cuartos de final a Xolos a través de un contundente 5-3. Por su parte, Cruz Azul fue el tercer mejor clasificado en la tabla y, posteriormente, derrotó a Chivas por 3-2 en la ronda de cuartos de final.

¿Por qué Tigres es favorito sobre Cruz Azul en la semifinal del Apertura 2025?

Una de la razones por las cuales Tigres es favorito sobre Cruz Azul, además de por su posición en la tabla, es por la pequeña “paternidad” que tiene sobre el club, pues en los últimos tres encuentros La Máquina no ha podido derrotar a los de la Sultana tanto en casa como fuera de ella.

Te puede interesar: Las figuras del futbol mexicano que defendieron al Chicharito luego de su penal fallado

Te puede interesar: El día que The Undertaker cambió para siempre la historia de la WWE

El último partido entre ambos, llevado a cabo el 4 de octubre de este año, terminó con 1-1 dentro del Volcán Universitario; sin embargo, en un juego anterior, también en Nuevo León, Tigres se impuso a Cruz Azul por 2-1. De hecho, en el último compromiso en la CDMX el partido terminó en empate a un tanto.

Aunado a ello, vale decir que en los últimos seis juegos Cruz Azul solo ha derrotado a Tigres en una ocasión, misma que se dio en el Clausura 2024. En esta misma cantidad de juegos, los felinos acumulan tres victorias y dos empates más, así como siete goles a favor por cinco en contra.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver la semifinal entre Tigres y Cruz Azul?

La semifinal de ida entre Cruz Azul y Tigres se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre, dentro del Olímpico Universitario, a las 7 de la noche. Por su parte, la vuelta está programada en el Volcán Universitario el sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas, en duelos que se disfrutarán a través de Azteca Deportes.

