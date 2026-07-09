Chicharito Hernández vuelve a la polémica; así comparó a Messi y Cristiano con superhéroes

Javier, el Chicharito Hernández, ha vuelto a ser tendencia en el mundo de las redes sociales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en la que participa pero ahora no como futbolista profesional, sino ahora con su nueva faceta dentro de los medios de comunicación.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Fue precisamente en esta faceta en donde el exjugador de Chivas dio de qué hablar luego de tocar la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, misma que lleva prácticamente dos décadas, luego de comparar sus virtudes en el terreno de juego con los superhéroes más importantes a nivel mundial.

¿Qué dijo el Chicharito Hernández sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Lo primero a tener en cuenta es que Javier, el Chicharito Hernández, considera que el talento que tiene Lionel Messi es natural, motivo por el cual piensa que es muy poco posible ver a alguien más así. Por ende, considera que su comparación más lógica es con Supermán.

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Al momento de hablar de Cristiano Ronaldo, el exjugador del Real Madrid, con quien compartió vestuario con el Bicho, alabó la disciplina y el trabajo que el elemento de 41 años de edad constantemente realiza, por lo que piensa que él sería la representación perfecta de lo que es Batman.

“Messi es la representación de talento puro y verlo jugar parece natural, como si las leyes de la física no aplicaran para él. Cristiano Ronaldo representa la historia de quien se construyó, de quien convirtió la disciplina en su mayor talento, del que cambió de país de liga, de idioma y siguió siendo de élite”, explicó.

¿Con quién se identifica más el Chicharito Hernández?

Luego de revelar las comparaciones antes mencionadas, el Chicharito Hernández aseguró que se identifica más con la metodología de trabajo de Cristiano Ronaldo debido a los sacrificios que tuvo que soportar para llegar a la élite no solo a nivel clubes, sino también con la Selección de Portugal.