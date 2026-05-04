Alguien se acordó de Chucky Lozano y le enviaron un mensaje en avioneta en pleno partido

Hirving ‘Chucky’ Lozano sigue sin jugar de forma oficial en este 2026 y se encuentra viviendo uno de los peores momentos de su carrera al no ser considerado por el San Diego FC de la MLS. El extremo de 30 años tuvo un conflicto con el vestidor, razón por la que lo apartaron del primer equipo y por la que no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana.

A pesar de tener conocimiento de que no sería tomado en cuenta por la institución, el ex Napoli tomó la decisión de no rescindir su contrato y seguir cobrando su sueldo en Estados Unidos. El mexicano se mantiene firme con la decisión que tomó a principios de 2026, mientras está a la espera de negociar un contrato con otro club. Sin embargo, la afición del San Diego extraña la presencia de Lozano en el terreno de juego.

Chucky Lozano tuvo problemas en el vestidor de San Diego|Crédito: Getty Images

Aficionados pagan una avioneta para apoyar a Chucky Lozano

Ciertos aficionados del conjunto californiano han comenzado a pedir el regreso de Lozano al equipo con el objetivo de conseguir mejores resultados. Una de las maneras de manifestarse sucedió en el juego entre San Diego y LAFC donde apareció una avioneta con un mensaje a favor del delantero mexicano. El mismo busca que la institución deje libre a Chucky del castigo recibido tras la finalización de la temporada anterior.

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"Chucky Libre = Más victorias", es el mensaje que se pudo observar en el cielo del SnapDragon Stadium durante el encuentro que finalizó en empate a dos goles. Cabe destacar que solo fue una muestra de apoyo para el atacante mexicano, el cual no habría generado ningún tipo de cambio en el vestidor ni tampoco en la postura del club de mantener al jugador sin sumar minutos con el primer equipo.

🙌 ¡LIBEREN A CHUCKY!



🔙🇲🇽 La afición de @sandiegofc pide el regreso de Hirving Lozano a la cancha.



📹 @Saidgol pic.twitter.com/vdQkZ7Ej9l — POSTA Deportes (@POSTADeportes) May 3, 2026

Hay que resaltar que Lozano no disputa un partido oficial desde el 29 de noviembre de 2025, día en el que San Diego cayó por 3-1 contra Vancouver Whitecaps por las Eliminatorias de la Conferencia Oeste de la MLS. En aquella ocasión, el mexicano había marcado el único gol de su equipo y sería su última aparición con los de California, ya que no ha sido tomado en cuenta durante este 2026 hasta la fecha.

La gran temporada 2025 de Lozano en la MLS