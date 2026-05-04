Fecha y hora EXACTA para ver Chivas vs Tigres en la Liguilla del Clausura 2026

Chivas recibe a Tigres en el Estadio Akron. Luego del partido de ida, correspondiente a la instancia de Cuartos de Final, el ‘Rebaño Sagrado’ regresa a casa para buscar el pase a la siguiente ronda.

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Tras el primer duelo de la serie, el marcador global favorece a Tigres por marcador de 3-1. Con goles de Jesús Angulo, Juan Francisco Brunetta y el 'Chicha' Sánchez, el cuadro dirigido por Guido Pizarro tiene ventaja en la llave frente a la escuadra rojiblanca.

Y es que Gabriel Milito no cuenta con plantel completo para la Liguilla, pues Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, fueron bajas del equipo para reportar con la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ bajo las instrucciones de Javier Aguirre al tener asegurado su puesto en el certamen que dará inicio el 11 de junio.

¿Cuándo juegan Chivas vs Tigres en Liguilla?

El partido de vuelta entre Chivas y Tigres se va a disputar en el Estadio Akron el próximo 9 de mayo en punto de las 19:07 horas, tiempo de la CDMX.

A lo largo de la Fase Regular, Chivas tampoco pudo ganarle al cuadro de la UANL durante la Jornada 14 del campeonato. En aquel encuentro, el ‘Rebaño Sagrado’ contaba con plantel completo y perdieron por marcador de 4-1 en el Estadio Universitario.

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