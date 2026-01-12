Chicharito Hernández vs Raúl Jiménez: Goles, minutos y partidos de cada uno en Premier League

La interesante temporada que Raúl Jiménez ha tenido en la Premier League con el Fulham ha encendido nuevamente la polémica respecto a qué jugador mexicano tuvo mejores números dentro de la primera división inglesa entre él y Javier, el Chicharito Hernández, otrora futbolista de Chivas.

¿Javier ‘Chicharito’ Hernández es la solución para Chivas?

Raúl Alonso Jiménez ha tenido la oportunidad de disputar partidos tanto en el Wolverhampton como en el Fulham. El Chicharito Hernández, por su parte, tuvo un exitoso paso por el Manchester United, aunque su última experiencia en la Premier League se dio precisamente con el West Ham.

Chicharito Hernández vs Raúl Jiménez; ¿quién tiene mejores números en Premier League?

Si bien tuvo más oportunidades en el futbol de Europa, las únicas dos experiencias del Chicharito Hernández en Premier League fue en el United y el West Ham, equipos en los que, en total, sumó siete mil 826 minutos, mismos en donde acumuló 53 anotaciones, de acuerdo con Transfermarkt.

Los números de Raúl Jiménez, hasta ahora, son un tanto distintos. El canterano del América tiene poco más de 16 mil minutos distribuidos en sus dos equipos de Premier League, mismos en donde suma 64 dianas incluída la última que anotó la semana pasada en un derbi londinense frente al Chelsea.

Si tomamos en cuenta estos números, el promedio de gol de Javier Hernández es de un tanto por cada 147 minutos, mientras que el de Raúl Jiménez es de un tanto cada 250 minutos. Eso sí, es preciso mencionar que Javier logró muchas anotaciones en su paso por el United dado que, en ese momento, el Manchester era el mejor cuadro de la Premier.

El título del Chicharito y la lesión de Raúl, atenuantes a seguir

Más allá de la comparación individual entre ambos, vale decir que el Chicharito Hernández sumó un par de títulos de Premier League con el United, hecho que hasta ahora Raúl Jiménez no ha logrado. Otro punto a destacar fue la lesión en el cráneo del propio Raúl, misma que se dio cuando estaba en su mejor momento a nivel profesional.