Jugó con Messi y tiene más de 200 goles; hoy buscará ser campeón de la Liga BBVA MX

El mercado de fichajes dentro del futbol mexicano ha sido uno de los más interesantes de los últimos años, y más allá de lo que ocurre con los 4 grandes, otras escuadras, como Xolos de Tijuana, ha sorprendido al fichar a un elemento que, hace un tiempo, jugó y fue campeón con Messi.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Con la intención de volver al protagonismo que lo caracterizó en sus primeros años en primera división, los Xolos de Tijuana hicieron oficial la llegada de Josef Martínez, elemento que tiene más de 200 goles en su carrera como profesional y que, además, tuvo la oportunidad de jugar con Lionel Messi.

¿Quién es Josef Martínez, refuerzo de Xolos que jugó y fue campeón con Messi?

Nacido en Venezuela el 19 de mayo de 1993, Josef Martínez es un centro delantero de 32 años de edad que tuvo un paso importante por Europa en equipos como Young Boys y Torino, aunque su nivel más importante se presentó en la MLS con escuadras como Atlanta United, Inter Miami y San Jose Earthquakes.

Te puede interesar: ¿Cuándo sale la segunda temporada de WWE UNREAL?

Te puede interesar: ¿En qué fechas se presentarán los monoplazas de la F1?

🇲🇽 #ClubTijuana ha fichado al delantero venezolano Josef Martínez (32 | #SJEarthquakes) como agente libre. Firma por un año. pic.twitter.com/v1A3YAGVyz — Mercatosphera (@mercatosphera) January 8, 2026

Fue precisamente en el conjunto de la Florida en donde el nuevo refuerzo de los Xolos de Tijuana coincidió con Lionel Messi, quien tiene unos años formando parte de la MLS. De hecho, en el 2023 ambos fueron parte del primer título en la historia del club luego de conquistar la Leagues Cup de ese año.

Es así como Josef Martínez tendrá la oportunidad de destacar por primera vez en su historia dentro del futbol mexicano. Vale decir que el venezolano arriba a la Liga BBVA MX con 204 goles y 46 asistencias en 455 juegos a nivel clubes, destacando las 111 dianas que logró con el Atlanta United.

¿Cuándo y contra quién debuta Xolos en la Liga BBVA MX?

El debut de Xolos en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX será este mismo viernes 9 de enero. El cuadro de Tijuana recibirá en el estadio Caliente a las Águilas del América, en uno de los compromisos más interesantes de la Jornada 1 que se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas.