FOTOS: Ella es Lola Vice, luchadora que estuvo en AAA y que podría llegar a WWE SmackDown

Dentro de la metamorfosis que la WWE ha tenido en estos primeros días del año, la empresa ha tenido a bien fichar a distintas personalidades que formaron parte de NXT. En ese sentido, distintos reportes indican que una de estas sería nada más y nada menos que Lola Vice, quien se conoce por su paso por la AAA.

De acuerdo con información de BobySlamNet, Lola Vice es una de las fuertes candidatas a llegar a la barra principal de la WWE, más precisamente a la marca SmackDown. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer más respecto a esta latina que se ha ganado el corazón de propios y extraños.

¿Quién es Lola Vice y por qué podría ser el nuevo fichaje de la WWE?

Nacida en Miami Florida el 19 de junio de 1998, Lola Vice es una luchadora profesional de ascendencia cubana que formó parte de las artes marciales mixtas y que, actualmente, está firmada con la WWE bajo el formato NXT, aunque también se ha visto como una pieza recurrente en AAA.

El impacto latino que Lola Vice carga en sus hombros, así como su particular estilo de lucha y su formidable belleza, han hecho que la WWE ponga sus ojos en ella a fin de convertirla, probablemente, en uno de los rostros femeninos del roster de SmackDown, marca que fue muy criticada el año pasado.

Su llegada, además, podría generar un impacto mayor en la comunidad mexicana, misma que ya la conoce gracias a la participación que esta ha tenido en eventos como Worlds Collide y la intensa rivalidad que tiene con “Las Tóxicas”, en especial con La Hiedra gracias a su relación con Mr. Iguana.

Así como Lola Vice, estos luchadores de NXT ascendieron a WWE

Tal y como ocurre con la latina, la WWE ha dado la oportunidad a dos elementos más que, en esencia, podrían convertirse en el rostro de la empresa. Uno de ellos es Je’Von Evans con apenas 21 años de edad, mientras que el otro es Oba Femi, quien promete llegar en la búsqueda de un título mundial durante este año.