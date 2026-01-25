Calló bocas: El jugador de Pumas que nadie esperaba y hoy es el MVP del Clausura 2026

Luego de un Apertura 2025 para el olvido, nadie esperaría que Pumas tenga al MVP del Clausura 2026 en estas primeras tres jornadas. Si bien es cierto que el inicio de la UNAM no fue brillante, aún no conocen la derrota y suman un triunfo y dos empates que lo mantienen entre los mejores equipos del torneo. Como si fuese poco, la plataforma de datos SofaScore colocó a uno de sus futbolistas como el mejor de la Liga BBVA MX en la actualidad.

Se trata de Pablo Bennevendo, lateral derecho mexicano de 26 años, quien tiene una valoración promedio de 7.85 sobre 10 en este inicio del Clausura 2026, siendo la calificación más alta del torneo hasta el momento . Para muchos es una sorpresa, ya que el Apertura 2025 no fue para nada bueno para el canterano de los Felinos, al igual que el de todo el equipo.

Pablo Bennevendo es el MVP del Clausura 2026 en las primeras tres jornadas|Crédito: Mexsport

Bennevendo supera a dos futbolistas de Toluca en el podio: el portero Hugo González (7.70) y el mediocampista Marcel Ruiz (7.65). Si bien es cierto que no fue titular en el debut frente a Querétaro, el defensor estuvo presente en los duelos ante Tigres y Club León, jugando la totalidad de los minutos (180).

El destacado inicio de torneo de Pablo Bennevendo

Si bien es cierto que no ha marcado ni asistido en este comienzo de torneo, Bennevendo cuenta con estadísticas muy interesantes. Tiene un 84% de precisión en los pases, además de tener un 83% de aciertos en el campo rival; aunque logra marcar la diferencia en el ámbito defensivo, su punto más fuerte.

Logra recuperar 3.5 balones por partido, cuenta con un promedio de 1.0 veces regateado por encuentro y no ha cometido errores que deriven en gol del rival. Además, tiene un 60% de eficacia a la hora de ganar el balón desde el suelo y un promedio de 0.5 de faltas por juego. Hasta el momento, no ha recibido tarjetas amarillas ni rojas, demostrando su efectividad a la hora de defender.

Bennevendo no tuvo un buen Apertura 2025

El semestre pasado de Bennevendo no fue para nada bueno. Su equipo ingresó al Play-In, pero cayó frente a Pachuca y el lateral obtuvo una valoración general de 6.63. Jugó los 18 partidos de Pumas dentro de la Liga BBVA MX, completando casi todos los minutos (promedio de 87). Sin embargo, promedió un 55% en duelos ganados, un promedio de 12.3 posesiones perdidas por encuentro y solo logró dar una asistencia.

En la actualidad mejoró considerablemente, pero solamente han pasado tres jornadas del Clausura 2026, por lo que aún queda mucho por verse. Mientras tanto, Pumas disfruta del buen momento de Bennevendo y pide por su continuidad.

