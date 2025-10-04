¡Con varias BAJAS! Chivas visita a Pumas con plantel INCOMPLETO
Con varias novedades dio a conocer la lista de convocados por Fernando Gago para el duelo
Chivas visita a Pumas en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ se mete a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, partido a disputarse este domingo 5 de octubre en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.
El conjunto rojiblanco encara el partido con varias novedades en su plantilla. Javier Hernández y Daniel Aguirre fueron dados de alta y se encuentran disponibles para enfrentar al Club Universidad Nacional, pues ambos fueron contemplados por el entrenador.
Sin embargo, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, no fueron tomados en cuenta debido a que siguen sus respectivos procesos de rehabilitación. Sumado a esas bajas, Yael Padilla y Hugo Camberos se encuentran con la Selección Mexicana que disputa el Mundial Sub-20 con sede en Chile.
Con el regreso de ‘Chicharito’ a la convocatoria, el delantero de 37 años de edad busca volver a tener actividad con Chivas, pues en la presente campaña solo ha disputado 88 minutos en tres partidos jugados, mismos en los que no ha podido marcar gol.
Y es que desde que Javier Hernández salió de LA Galaxy para volver a firmar con Chivas en enero de 2024, el exjugador de equipos como el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, únicamente ha logrado hacer tres anotaciones en 31 duelos disputados en la Liga BBVA MX.
El Club Deportivo Guadalajara encara el encuentro de la Jornada 12 luego de haber vencido a Puebla en la Fecha 11, resultado con el que alcanzaron 14 puntos. Por su parte, Pumas llega de perder el Clásico Capitalino frente al Club América y tiene registro de 13 unidades.
Convocatoria de Chivas ante Pumas
- Raúl Rangel
- Oscar Whalley
- Miguel Gómez
- Diego Campillo
- Gilberto Sepúlveda
- José Castillo
- Luis Olivas
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Luis Romo
- Rubén González
- Omar Govea
- Daniel Aguirre
- Richard Ledezma
- Efraín Álvarez
- Isaac Brizuela
- Santiago Sandoval
- Cade Cowell
- Alan Pulido
- Teun WIlke
- Javier Hernández
- Armando González
