deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

¡Con varias BAJAS! Chivas visita a Pumas con plantel INCOMPLETO

Con varias novedades dio a conocer la lista de convocados por Fernando Gago para el duelo

Jugadores de Chivas, Apertura 2025
Oscar Rodríguez
Liga MX
Compartir

Chivas visita a Pumas en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ se mete a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, partido a disputarse este domingo 5 de octubre en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: ¡De LOCURA! Boletos para la Final del Mundial 2026 superan MEDIO MILLÓN de pesos mexicanos

El conjunto rojiblanco encara el partido con varias novedades en su plantilla. Javier Hernández y Daniel Aguirre fueron dados de alta y se encuentran disponibles para enfrentar al Club Universidad Nacional, pues ambos fueron contemplados por el entrenador.

Sin embargo, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, no fueron tomados en cuenta debido a que siguen sus respectivos procesos de rehabilitación. Sumado a esas bajas, Yael Padilla y Hugo Camberos se encuentran con la Selección Mexicana que disputa el Mundial Sub-20 con sede en Chile.

Con el regreso de ‘Chicharito’ a la convocatoria, el delantero de 37 años de edad busca volver a tener actividad con Chivas, pues en la presente campaña solo ha disputado 88 minutos en tres partidos jugados, mismos en los que no ha podido marcar gol.

Y es que desde que Javier Hernández salió de LA Galaxy para volver a firmar con Chivas en enero de 2024, el exjugador de equipos como el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, únicamente ha logrado hacer tres anotaciones en 31 duelos disputados en la Liga BBVA MX.

El Club Deportivo Guadalajara encara el encuentro de la Jornada 12 luego de haber vencido a Puebla en la Fecha 11, resultado con el que alcanzaron 14 puntos. Por su parte, Pumas llega de perder el Clásico Capitalino frente al Club América y tiene registro de 13 unidades.

Convocatoria de Chivas ante Pumas

  • Raúl Rangel
  • Oscar Whalley
  • Miguel Gómez
  • Diego Campillo
  • Gilberto Sepúlveda
  • José Castillo
  • Luis Olivas
  • Miguel Tapias
  • Bryan González
  • Luis Romo
  • Rubén González
  • Omar Govea
  • Daniel Aguirre
  • Richard Ledezma
  • Efraín Álvarez
  • Isaac Brizuela
  • Santiago Sandoval
  • Cade Cowell
  • Alan Pulido
  • Teun WIlke
  • Javier Hernández
  • Armando González

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul FIRMA a defensa central durante el Apertura 2025

Chivas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

×
×