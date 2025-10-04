¡Con varias BAJAS! Chivas visita a Pumas con plantel INCOMPLETO

Chivas visita a Pumas en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ se mete a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, partido a disputarse este domingo 5 de octubre en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

El conjunto rojiblanco encara el partido con varias novedades en su plantilla. Javier Hernández y Daniel Aguirre fueron dados de alta y se encuentran disponibles para enfrentar al Club Universidad Nacional, pues ambos fueron contemplados por el entrenador.

Sin embargo, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, no fueron tomados en cuenta debido a que siguen sus respectivos procesos de rehabilitación. Sumado a esas bajas, Yael Padilla y Hugo Camberos se encuentran con la Selección Mexicana que disputa el Mundial Sub-20 con sede en Chile.

Con el regreso de ‘Chicharito’ a la convocatoria, el delantero de 37 años de edad busca volver a tener actividad con Chivas, pues en la presente campaña solo ha disputado 88 minutos en tres partidos jugados, mismos en los que no ha podido marcar gol.

Y es que desde que Javier Hernández salió de LA Galaxy para volver a firmar con Chivas en enero de 2024, el exjugador de equipos como el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, únicamente ha logrado hacer tres anotaciones en 31 duelos disputados en la Liga BBVA MX.

El Club Deportivo Guadalajara encara el encuentro de la Jornada 12 luego de haber vencido a Puebla en la Fecha 11, resultado con el que alcanzaron 14 puntos. Por su parte, Pumas llega de perder el Clásico Capitalino frente al Club América y tiene registro de 13 unidades.

Convocatoria de Chivas ante Pumas

Raúl Rangel

Oscar Whalley

Miguel Gómez

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

José Castillo

Luis Olivas

Miguel Tapias

Bryan González

Luis Romo

Rubén González

Omar Govea

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Isaac Brizuela

Santiago Sandoval

Cade Cowell

Alan Pulido

Teun WIlke

Javier Hernández

Armando González

