OFICIAL: Cruz Azul FIRMA a defensa central durante el Apertura 2025

Buenas noticias en Cruz Azul. De cara al juego de la Jornada 12 en el que el cuadro de La Noria visita a Tigres en el Estadio Universitario, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón ha firmado a un defensa central para apuntalar a La Máquina.

Mediante redes sociales, Cruz Azul hizo oficial la renovación de Gonzalo Piovi, jugador de 31 años de edad que ha extendido su contrato con la escuadra Cementera hasta 2028. Desde su llegada a la Liga BBVA MX para jugar con el cuadro Celeste, el defensor tiene un registro de 82 partidos jugados y se ha convertido en una pieza fundamental para Cruz Azul siendo titular indiscutible. Es así, que en el Torneo Apertura 2025, el zaguero ha disputado todos los partidos arrancando en el once inicial.

“Nuestro central firmó una ampliación de contrato para seguir defendiendo estos colores con la misma pasión y entrega que lo caracterizan. ¡Vamos por más, Gonza!”, se lee en las redes sociales del equipo.

“Para mí es un orgullo seguir perteneciendo a una institución tan grande como lo somos, vamos a seguir por muchos años mas. Estoy muy contento de que me brinden la oportunidad de seguir perteneciendo al club…”, fueron las palabras de Gonzalo Piovi tras plasmar su firma para seguir vinculado a Cruz Azul.

Tigres vs Cruz Azul será transmitido por TV Azteca

En la Fecha 12, partido en el que La Máquina visita a Tigres, el compromiso lo vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX, encuentro al que Cruz Azul llega en el cuarto lugar de la tabla general con 24 puntos tras perder el invicto ante los Xolos de Tijuana en la Jornada 11.

