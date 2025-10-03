¡De LOCURA! Boletos para la Final del Mundial 2026 superan MEDIO MILLÓN de pesos mexicanos

La fiebre de cara al Mundial de 2026 sigue a la alza. Luego de que presentaran a las mascotas y balón oficial para la Copa del Mundo con sede en México, Estados Unidos y Canadá, los boletos para la justa internacional ya se encuentran a la venta.

Mediante un sorteo preferente por parte de la FIFA, hay quienes han podido comprar entradas para los partidos del Mundial. De igual forma, los boletos se encuentran disponibles en diferentes paquetes VIP u Hospitality, mismos que superan los 30 mil pesos para diferentes compromisos.

Boletos para la Final del Mundial 2025 superan medio millón de pesos

A pesar de que los choques aún no se conocen debido a que faltan varias Selecciones Nacionales por clasificarse, las entradas se venden por en número de partido y hasta ahora, ya se encuentran a la venta los boletos para la Gran Final con sede en Nueva York, Nueva Jersey, a disputarse el domingo 19 de julio del año entrante. Sin embargo, los tickets disponibles que se encuentran en reventa superan el medio millón de pesos.

Mediante los sitios de venta de entradas, los boletos para la Final de la Copa del Mundo de 2026 van desde los $100 mil pesos hasta los $890 mil pesos mexicanos, es decir, más de 50 mil dólares por un ticket para presenciar el partido 104 del Mundial en el MetLife Stadium que tiene una capacidad de 82 mil 500 lugares.

Cabe recordar que los boletos se van a ir liberando en diferentes etapas de venta mediante el sitio oficial de la FIFA, donde se pueden adquirir entradas por partidos individuales o en paquete para seguir a algún equipo en específico.

El Mundial de 2026 va a dar inicio el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, nombre que tomará el inmueble durante la competencia debido a que las canchas no pueden llevar el nombre de algún patrocinio.

