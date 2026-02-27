NO MENCIONA A CHIVAS: Chicharito revela los equipos donde mejor se sintió en su carrera

Javier 'Chicharito' Hernández debutó en las Chivas y pasó su más reciente etapa profesional también en el Rebaño Sagrado; sin embargo, el jugador dejó fuera al Guadalajara de su lista de equipos en los que se sintió más cómodo a lo largo de su carrera.

¿Y las Chivas? Chicharito revela los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera

En una dinámica compartida en sus redes sociales, el Chicharito Hernández respondió a una pregunta de sus seguidores en donde le cuestionaron sobre los clubes en los que mejor se sintió a lo largo de su carrera y su respuesta fue clara, pero dejó fuera al Guadalajara.

El delantero mexicano enlistó a los grandes clubes de Europa en los que militó como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, además de Los Angeles Galaxy, pero para sorpresa de los aficionados dejó pasar por alto sus dos estancias en las Chivas.

"En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo, pero aquí van los mejores desde mi punto de vista: Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y Galaxy", señaló el Chicharito.

Además de las Chivas, Hernández también pasó por alto sus estancias en el Sevilla y en el West Ham United, centrándose en los clubes en los que tuvo un mejor desempeño.

A pesar de regresar a Chivas con estandarte de leyenda, su última estancia en el Rebaño no dejó buenos recuerdos tras convertir solo cuatro goles en 41 partidos y fallar el penal que dejó fuera al equipo en los Cuartos de Final del Apertura 2026 ante Cruz Azul, lo que le valió los señalamientos por parte de los aficionado.

