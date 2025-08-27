El hombre de moda en la Liga BBVA MX es Allan Saint-Maximin, quien ya debutó con el América y lo hizo con gol y bailecito. Otro de los jugadores que generó mucho ruido tras su llegada fue Javier Hernández. “Chicharito” aterrizó en Chivas y se pensaba que sería la solución de todos sus males, pero no fue así. Ahora en Azteca Deportes cuestionamos a la Inteligencia Artificial sobre quién es el futbolista de la década en México. La IA reconoció que, aunque no tiene una respuesta exacta, puede confirmar que André-Pierre Gignac es el mejor jugador de la Liga BBVA MX en los últimos 10 años.

Allan Saint-Maximin apenas llegó a la Liga BBVA MX y aunque en su primer partido ya se hizo presente aún lleva muy poco tiempo. “Chicharito” regresó hace poco más de un año al futbol mexicano después de un grandioso paso por Europa y un triste recuerdo en la MLS, pero se lo critica por sus polémicas frases. André-Pierre Gignac, jugador francés de los Tigres, sin duda es el mejor fichaje extranjero que se ha dado en la última década y sus números lo dicen.

La experiencia y calidad de Gignac han influido en el rendimiento de otros jugadores. Se ha convertido en un líder desde el primer día que pisó la Sultana del Norte tanto dentro como fuera del campo. Ha contribuido significativamente a que Tigres UANL gane varios títulos de liga, así como la Liga de Campeones de la Concacaf, elevando el perfil del equipo en el contexto internacional.

Gignac ha incrementado la popularidad de la Liga BBVA MX, no solo en México, sino también a nivel internacional. Del mismo modo ha provocado que algunos padres de familia en Monterrey le pongan su nombre a sus hijos.

Los récords de Gignac en la Liga BBVA MX con los Tigres

Gignac se ha convertido en el máximo goleador del club, superando a leyendas como Tomás Boy y otros iconos de la institución. Suma hasta el momento más de 200 goles con los felinos. También es uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia de la liga, ocupando posiciones altas en la lista de anotaciones. Se convirtió en tres ocasiones en el máximo goleador de la Liga BBVA MX.

Con los Tigres, el francés ha ganado cinco títulos de la Liga BBVA MX (tres Aperturas y dos Clausuras). También cosecha hasta el momento tres Campeón de campeones y dos Campeones Cup. Uno de los trofeos más importantes para los felinos fue la Concachampions del 2019/2020. Ese campeonato les permitió ir al viejo Mundial de Clubes y conseguir el momento el mejor resultado de un equipo mexicano al llegar hasta la final de torneo. La perdieron ante el Bayern Múnich.