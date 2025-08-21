¿América en su peor momento? Los 8 jugadores que perdería André Jardine: ya hay mucho enojo

El Club América se mantiene firme en el Apertura 2025 y, mientras espera por el regreso de Henry Martin al equipo , André Jardine recibió una noticia no muy buena. Resulta que se acercan los famosos microciclos de cara al Mundial 2026 y se espera que Las Águilas presten a varios de sus jugadores a la Selección Mexicana, por lo que el entrenador podría perder hasta 8 futbolistas de cara a lo que viene.

Según diversos reportes, Luis Malagón, Israel Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante y Dagoberto Espinoza son los jugadores que se incorporarían a estas sesiones de entrenamientos con Javier Aguirre al mando. Pero eso no es todo, ya que podrían aparecer otros nombres debido a la gran calidad de mexicanos que tiene el conjunto azulcrema. Por otro lado, Allan Saint-Maximin se deleita con golazos en el América .

Club América / X América perdería 8 jugadores, entre ellos, Luis Malagón y Érick Sánchez

De acuerdo a lo que pudo compartir el periodista León Lecanda, el ‘Vasco’ Aguirre dará a conocer la convocatoria oficial el próximo viernes 22 de agosto. “Esto ha causado molestia (en el Nido), porque dicen: ‘Si estos jugadores solamente son relleno, para qué los integran a un microciclo, no tienen oportunidades de llegar a la última lista de la Copa del Mundo’“, fue lo que comunicó el corresponsal.

¿Cuáles son los próximos partidos del América?

Durante las próximas semanas, América deberá afrontar distintos compromisos correspondientes al Apertura 2025. Este domingo 24 de agosto, los dirigidos por André Jardine deberán visitar a Atlas por la sexta jornada de la Liga BBVA MX. Los siguientes encuentros serán: contra Pachuca y Chivas, ambos en condición de local. Por otra parte, todo parece indicar que Saint-Maximin debutará ante los Zorros este fin de semana.