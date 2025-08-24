Decían que en Rayados se querían deshacer de él y ahora es su goleador y un titular inamovible

Rayados de Monterrey pasa por un grandioso momento en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Son líderes generales y sus jugadores pasan por un buen nivel. Tal es el caso de Lucas Ocampos, quien sonaba para salir de la institución y ahora es uno de los goleadores del equipo. Pese al excelente paso que tienen los regiomontanos, su entrenador Domenec Torrent está en busca de más refuerzos para hace más grande su poderío.

Lucas Ocampos era un jugador que pintaba para salir del Monterrey. Diversos rumores aseguraban que el futbolista no estaba en su mejor nivel y los Rayados quería a un jugador más desequilibrante en su posición. En las recientes fechas ha mostrado su calidad dentro del campo y todas las dudas quedaron resueltas. Este fin de semana Rayados venció al Necaxa con un golazo olímpico de Sergio Canales.

El regreso de Lucas Ocampos y su ayuda a Rayados

Lucas Ocampos está rompiendo la Liga BBVA MX y a todos los rivales del Monterrey. El argentino no tuvo un buen torneo el semestre pasado y a inicios de este certamen diversos medios aseguraban que saldría del club. Actualmente, en el Apertura 2025 suma cuatro partidos, dos de titular, 192 minutos y tres goles, lo que lo coloca como uno de los principales romperredes de los Rayados en el campeonato.

También te puede interesar:



Domenec Torrent, entrenador del Monterrey, tenía en duda la continuidad de Ocampos. En los recientes partidos lo ha metido de titular y el argentino le ha respondido con creces. En el partido de la jornada pasada ante el Mazatlán marcó un doblete y ahora ante el Necaxa se despachó con una anotación.

Rayados tiene dos jornada más para respirar tranquilo

El conjunto del Monterrey por el momento no tendrá partidos tan complicados. En la próxima jornada enfrenta al Puebla y posteriormente al Querétaro. A partir de la Jornada 9 todo cambia, ya que choca ante el América en la Sultana del Norte y para la J10 se verá las caras ante el Toluca, dos rivales que lo presionarán más para que demuestre que es un serio candidato al título.

Hasta el momento y después de seis fechas jugadas, los de Torrent suman 15 puntos de 18 posibles. Han ganado cinco partidos y solamente perdieron uno y fue ante el Pachuca en la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.