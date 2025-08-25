Anota en su debut, baila con el triunfo y enloquece las redes sociales

La noche en el Estadio Jalisco fue testigo de un debut que ya es leyenda. Allan Saint-Maximin, flamante refuerzo del conjunto del América , no solo marcó el gol que le dió la ventaja ante Atlas, sino que desató una auténtica revolución en redes sociales con su estilo, carisma y respuestas afiladas en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Cómo festejó Saint-Maximin su primer gol con América?

El francés ingresó al minuto 61 y bastaron 28 minutos para que dejara su huella. Al 89’, recibió un centro desde la derecha y definió de primera para poner el 3-2 (4-2 terminó el encuentro). Pero lo que vino después fue puro espectáculo: una pirueta acrobática seguida de un baile electrizante frente a la afición azulcrema. El festejo se volvió viral en segundos, con miles de usuarios compartiendo el video acompañado de frases como “¡Este tipo es puro show!” y “Saint-Maximin es lo que necesitaba el América”.

Los memes no tardaron en aparecer. Desde comparaciones con superhéroes hasta ediciones donde su baile se mezcla con música de reguetón, el internet se rindió ante el estilo del exjugador del Newcastle. Incluso la cuenta oficial del América publicó: “Debutó, anotó y bailó. El primero de Allan Saint-Maximin como águila”, celebrando el impacto inmediato del francés.

Sin embargo, no todo fue aplausos. Algunos usuarios criticaron su estilo “excesivamente vistoso” o la ‘ayuda’ que recibió el América con dos penaltis ante Atlas. Pero Saint-Maximin, fiel a su personalidad, respondió con elegancia y picardía desde su cuenta X: “La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas…con eso duermo de maravilla” — una frase que rápidamente se convirtió en tendencia.

¿A los aficionados del América le gusta la forma de actuar de Saint-Maximin?

Su forma de interactuar con los fans y detractores ha sido clave para conectar con la afición mexicana. Con emojis, frases en español y guiños a la cultura local, Saint-Maximin demuestra que no solo vino a jugar fútbol, sino a conquistar corazones.

En tiempos donde el futbol también se vive en redes, Allan Saint-Maximin ha entendido el juego mejor que nadie. Gol, baile y respuestas con estilo: el nuevo ídolo del América ha aterrizado, y lo ha hecho con todo el sabor que exige el americanismo.

