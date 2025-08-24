Llegó a sonar muy fuerte para reforzar al América, se quedó sin equipo y ahora presume que será Youtuber

Fue una de las jugadoras más populares en la Liga BBVA MX Femenil. Su trayectoria pasó por varios equipos de la Primera División y en los últimos meses sonó para llegar al América , pero al final todo quedó como un rumor y ahora Nailea Vidrio se quedó sin equipo y todo apunta a que sea Youtuber, pues así lo hizo saber en sus redes sociales.

Tras el título que consiguió el Pachuca Femenil en el pasado campeonato , Nailea Vidrio fue duramente criticada, pues la futbolista prácticamente nunca jugó y para muchos aficionados celebró el trofeo como si ella hubiera sido titular y pieza clave de las Tuzas. A lo largo de su estancia en León, Pachuca, Cruz Azul y otros equipos que defendió, Nailea siempre dio más de qué hablar fuera que dentro de la cancha.

JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS Nailea Dalia Vidrio of Pachuca during the Semi-Finals first leg match between Monterrey and Pachuca as part of the Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil at BBVA Bancomer Stadium on May 02, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.

Nailea Vidrio es muy constante en sus redes sociales, siempre está subiendo lo que hace en el día o las cosas que le gustan. Se podría decir que también es una influencer, pues le gusta platicar con la gente y que sus fanáticos se enteren de lo que realiza. Un fan le dijo que se debería de dedicar a subir contenido a un canal de Youtube y ella respondió: “sip, eso haré”.

Nailea Vidrio poco en la cancha y mucho en las redes sociales

La delantera jugaba poco, pero hacía mucho ruido. Pese a ser criticada en varias ocasiones, Nailea Vidrio llegó a ser pieza fundamental en el León y en el Pachuca en su primera etapa, pero poco a poco su nivel comenzó a descender. Muchos aficionados del futbol le echaron la culpa a sus constantes pleitos en redes sociales o los novios futbolistas que tenía.

Hay que recordar que mientras jugó en Pachuca y Kevin Álvarez también era futbolista de los Tuzos tuvieron un corto, pero muy sonador romance. A tal grado que le echaron la culpa del bajo nivel de juego por el que pasaban ambos.

Posteriormente, anduvo con Israel Reyes, futbolista del América y que pese a durar poco, también fueron duramente criticados. Después de ellos dos no se le conoció otro novio futbolista a Vidrio, aunque mucho se dijo que salía con Nelson Deossa, pero jamás se confirmó nada.