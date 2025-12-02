ÚLTIMA HORA: ‘Chicharito’ SALDRÍA de Chivas tras fallar penal contra Cruz Azul

Tal parece que la salida de Javier Hernández de Chivas es inminente. Luego de que el 'Rebaño Sagrado' quedara eliminado del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX a manos de Cruz Azul, el delantero de 37 años de edad termina su contrato con el cuadro rojiblanco y no piensa en el retiro.

El futuro en la carrera de 'Chicharito'

De acuerdo a diversos reportes, 'Chicharito' no va a ser renovado por la directiva del Club Deportivo Guadalajara, motivo por el que analizaría ofertas para continuar su carrera. Los planes de Javier Hernández son seguir jugando al futbol a pesar de que en su regreso a Chivas no se le dieron bien las cosas. Y es que a lo largo de 35 partidos jugados en la Liga BBVA MX desde su retorno al futbol mexicano, el atacante hizo tres goles en 1,484 minutos de actividad.

En su último partido con el 'Rebaño Sagrado' y bajo las instrucciones de Gabriel Milito, Javier Hernández fue el villano del equipo de Guadalajara, pues tuvo el 3-2 a favor del cuadro rojiblanco desde la vía del penalti y el jugador no pudo vencer a Andrés Gudiño desde los once pasos, mandando su disparo por arriba del arco en el Estadio Olímpico Universitario.

Los reportes señalan que 'Chicharito' continuaría su carrera en la Major League Soccer, donde anteriormente ya fue parte de Los Angeles Galaxy, escuadra en la que tuvo marca de 83 encuentros disputados con 39 anotaciones.

A falta de hacerse oficial, Javier Hernández dejaría a Chivas en una segunda etapa. Misma en la que fue recibido como ídolo en su presentación durante enero de 2024.

