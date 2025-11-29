ÚLTIMA HORA: Este es el rival de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul ya tiene rival para la Copa Intercontinental 2025. Luego de la Final de la Copa Libertadores, misma que tuvo como protagonistas a Palmeiras y Flamengo, el conjunto de la Liga BBVA MX ya conoce a su contrincante para el juego del 10 de diciembre en el llamado 'Derbi de las Américas', compromiso a disputarse en el Estadio Áhmad bin Ali con sede en Doha.

Con un solitario gol de Danilo al minuto 67 en el Estadio Monumental de Lima, el Flamengo dirigido por Filipe Luís se hizo del campeonato para levantar por cuarta ocasión en su historia la Copa Libertadores. Del otro lado, el conjunto de Sao Paulo comandado por Abel Ferreira vio su cuarta Final perdida en dicho certamen.

¿Quiénes juegan la Copa Intercontinental 2025?

Tras conquistar el torneo de la Conmebol, Flamengo va a disputar la Copa Intercontinental en las siguientes semanas, certamen que se juega del 10 al 17 de diciembre . Este mes de diciembre, los seis campeones continentales se citan en Doha en un torneo que tiene como participantes a Al-Ahli, Auckland City FC, Cruz Azul, Paris Saint-Germain, Pyramids FC y Flamengo.

La Copa Intercontinental va a dar inicio con el partido de Cruz Azul ante Flamengo. El ganador de esa serie va a avanzar a la Copa Challenger, instancia en la que Pyramids espera rival. Posteriormente, el vencedor de la Copa Challenger se va a medir frente al actual campeón de la UEFA Champions League, PSG, en la Final de la Copa Intercontinental.

El partido del ganador de la Concachampions 2025 (Cruz Azul) ante el monarca de la Copa Libertadores 2025 (Flamengo), se va a llevar a cabo el 10 de diciembre en punto de las 11:00 horas, tiempo de la CDMX.

