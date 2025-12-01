OFICIAL: Fechas y horarios de las SEMIFINALES de la Liguilla del Apertura 2025

Es oficial. Han quedado definidas las fechas y horarios para los partidos de semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En la antesala de la Gran Final, Toluca se mide a Monterrey y Tigres se enfrenta a Cruz Azul.

Los 'Diablos Rojos', dirigidos por Antonio Mohamed, superaron a los Bravos de Juárez por marcador global de 2-0. Por su parte, Rayados viene de eliminar al Club América por global de 3-2. El conjunto de 'La Pandilla' supo reponerse ante los de Coapa y marcaron en el minuto 93 para dejar fuera a la escuadra comandada por André Jardine.

En la otra serie, los Tigres remontaron un marcador adverso de 3-0 ante Tijuana. Durante el juego en el Estadio Universitario, el cuadro de Guido Pizarro obtuvo la victoria por 5-0 para darle vuelta a la pizarra con goles de Nicolás Ibáñez, doblete de Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón. Mientras que Cruz Azul llega a las semifinales tras ganarle 3-2 a Chivas en un partido en el que Javier Hernández fue el villano. Y es que el 'Chicharito' tuvo la oportunidad de darle la victoria al 'Rebaño Sagrado' desde el punto de penalti, no obstante, el delantero del conjunto rojiblanco no pudo marcar ante Andrés Gudiño, mandando su disparo por arriba del arco en el Estadio Olímpico Universitario.

Fechas y horarios de las semifinales del Apertura 2025

Las semifinales del Apertura 2025 ya tienen fechas y horarios definidos. Los juegos de ida se van a disputar este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre. Mientras que los duelos de vuelta se programaron para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre.

Semifinales de Ida:

Cruz Azul vs Tigres: Miércoles 3 de diciembre, 19:00 Hrs.

Monterrey vs Toluca: Miércoles 3 de diciembre, 21:10 Hrs.

Semifinales de Vuelta:

Toluca vs Monterrey: Sábado 6 de diciembre, 19:00 Hrs.

Tigres vs Cruz Azul: Sábado 6 de diciembre, 21:10 Hrs.

