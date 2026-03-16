Justin Fields cambia de equipo de cara a la próxima temporada

Movimiento importante en la NFL. El mariscal de campo Justin Fields será canjeado a los Kansas City Chiefs, después de perder protagonismo con los New York Jets tras la llegada de Geno Smith.

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De acuerdo con multiples reportes, el acuerdo está sujeto a que el quarterback supere los exámenes médicos correspondientes. Como parte del intercambio, Kansas City enviará a los Jets una selección de sexta ronda del Draft de la NFL 2027.

Además, para facilitar la operación, Nueva York asumirá una gran parte del salario garantizado del jugador para la temporada 2026. Los Jets pagarán 7 millones de los 10 millones de dólares comprometidos, mientras que los Chiefs cubrirán los 3 millones restantes.

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Una oportunidad inmediata en Kansas City

La llegada de Justin Fields a Kansas City podría abrirle la puerta a minutos importantes desde el inicio de la temporada. La razón principal es la recuperación del estelar quarterback Patrick Mahomes, quien actualmente se encuentra en rehabilitación después de someterse a una cirugía del ligamento cruzado anterior en diciembre.

Mientras Mahomes completa su proceso de recuperación, Fields podría recibir tiempo de juego con el equipo dirigido por los Chiefs. Una vez que el dos veces MVP esté listo para volver al campo, el nuevo refuerzo pasaría a ocupar el rol de mariscal suplente.

El movimiento también se da después de que el quarterback Gardner Minshew, quien fungió como suplente de Mahomes la temporada pasada, firmara con los Arizona Cardinals.

Un paso adelante tras una etapa complicada con los Jets

La salida de Justin Fields de Nueva York era algo que se veía venir desde hace meses. El quarterback tuvo una campaña complicada en su única temporada con los Jets. El pasador fue enviado a la banca el 17 de noviembre tras un rendimiento irregular y posteriormente terminó el año en la lista de reservas por lesión debido a un problema en la rodilla.

En total, Fields terminó la temporada con marca de 2-7 como titular, registrando 1,259 yardas por aire, siete pases de touchdown y una intercepción. Su desempeño lo ubicó en el lugar 31 de 36 quarterbacks en el indicador Total QBR. El mariscal había firmado con los Jets un contrato de dos años y 40 millones de dólares durante la agencia libre, en una apuesta del equipo encabezado por el propietario Woody Johnson y la nueva dirección deportiva liderada por Aaron Glenn y Darren Mougey.

Ahora, a sus 27 años, el ex jugador de los Chicago Bears, que fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL 2021, tendrá una nueva oportunidad para relanzar su carrera en Kansas City.

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