Confirman el futuro de Travis Kelce; ¿se retira de la NFL a los 36 años?

Se trata de uno de los elementos más populares, interesantes y carismáticos que la NFL ha tenido en las últimas temporadas. Y es que, con 36 años de edad, finalmente se han revelado detalles en torno al futuro que tendrá Travis Kelce en el futbol americano profesional.

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Travis Kelce alcanzó la fama mundial gracias a su participación en los Kansas City Chiefs, equipo que ha tenido su mejor momento histórico en la NFL en los últimos años. Sin embargo, con 36 años de edad son muchas las dudas que hay en torno a la pareja de Taylor Swift.

¿Qué pasará con Travis Kelce en la NFL?

Después de varias semanas de constante suspenso, y de que se hablara de una posible salida de los Kansas City Chiefs, en las últimas horas se habría dado a conocer, de manera extraoficial, que Travis Kelce se mantendrá con el equipo de la Conferencia Americana, al menos, una temporada más.

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Cabe mencionar que existieron muchos rumores en torno a su posible salida de la institución debido al bajo nivel que mostró en la temporada pasada, así como por su edad (36 años) y los compromisos que tuvo con Taylor Swift, mismos que, según algunos fans, le impideron concentrarse de lleno en la NFL.

Y es que, de acuerdo con información de Ian Rapoport, insider de la NFL Network, Travis Kelce firmarán un nuevo contrato con los Jefes para regresar a la máxima categoría del futbol americano en la temporada 2026 pese a los rumores que indicaban que podría abandonar la institución para la siguiente campaña.

¿Cómo pasó Travis Kelce de jugador libre a firmar con Kansas City?

Fue durante la última temporada que Travis Kelce jugó aún bajo contrato con Kansas City a través de un salario base de cuatro millones de dólares. Ahora, con un nuevo contrato con la institución de la NFL, se espera que el sueldo sea menor respecto a lo que ganó en campañas anteriores.