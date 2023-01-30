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Los Chiefs cobran venganza, eliminan a los Bengals, y van al Super Bowl LVII

De la mano de Patrick Mahomes, los Chiefs logran un gol de campo tardío para vencer 20-23 a los Cincinatti Bengals y conseguir su boleto al Super Bowl LVII

Patrick Mahomes, QB de los Kansas City Chiefs vs los Bengals el 29 de enero de 2022
Patrick Mahomes, QB de los Kansas City Chiefs vs los Bengals el 29 de enero de 2022.|Jay Biggerstaff/USA TODAY Sports

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

De nuevo en el Super Bowl. Los Kansas City Chiefs cobraron venganza de la eliminación del año pasado ante los Cincinatti Bengals en Arrowhead, y en la misma instancia, en el mismo estadio, y por el mismo marcador, derrotaron a Joe Burrow y compañía para acceder al Super Bowl LVII, en donde enfrentarán a los Philadelphia Eagles el próximo 12 de febrero en Glenadale, Arizona.

Kansas City logró la victoria gracias a un gol de campo de 45 yardas que conectó Harrison Butker a tres segundos del final del duelo. Cuando parecía que se irían a tiempo extra. Sin embargo, los Bengals cometieron errores puntuales que le dieron oportunidad al equipo dirigido por Andy Reid de ganar el partido.

Los Jefes nunca estuvieron abajo en el marcador. Supieron manejar los tiempos a la perfección, de la mano de un Mahomes que mostró su liderazgo a pesar de no estar al cien físicamente, una semana después de sufrir un esguince de tobillo.

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Eso no evitó sus 326 yardas aéreas y dos pases de touchdown, además de carreras en momentos cruciales del duelo.

Kansas City, al Super Bowl por tercera vez en cuatro años

Los Chiefs jugaron su quinta final consecutiva de la AFC, todas han sido en el Arrowhead Stadium; suman tres triunfos y dos caídas.

La victoria llevará a Kansas City a disputar por tercera vez el partido por el título de la NFL en los recientes cuatro años, triunfaron en el Super Bowl LIV y perdieron el del año siguiente.

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El resultado también convirtió al coach de Chiefs, Andy Reid, en el segundo entrenador con más victorias en playoffs, llegó a 21; Bill Belichick de los Patriots es el número uno con 31.

Patrick Mahomes, quien sumó 326 yardas, lideró el triunfo con dos pases de anotación; fue capturado tres veces.

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