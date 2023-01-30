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Canelo Álvarez prepara aparición especial en el Super Bowl LVII

El boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez va a ser la imagen principal de una marca de cervezas durante el Super Bowl LVII que se juega en Arizona

Canelo Álvarez
MEXICO CITY, MEXICO - NOVEMBER 16: Saul ‘Canelo’ Alvarez looks on during the press conference on the ‘VMC’ beverages by ‘Canelo’ Alvarez at Monumento A La Revolucion on November 16, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)|GETTY IMAGES

Escrito por: Oscar Rodríguez

No es ningún secreto que el Super Bowl es una vía gigante para que las marcas anuncien sus productos, En un evento tan especial, el cual se realiza cada año para conocer al Campeón de la NFL, los comerciales suelen hacer su publicidad con estrellas de diversos deportes o artistas incluso para publicidad que puede durar pocos segundos.

Ahora, para el Super Bowl LVII, Saúl ‘Canelo’ Álvarez va a ser el protagonista de un comercial. El boxeador mexicano va a ser la imagen de una marca de cerveza para promocionar la bebida en el juego que se va a disputar el 12 de febrero de 2023.

Generando un alto impacto con el pugilista mexicano, el comercial mezclaría el golf, deporte que el ‘Canelo’ practica de vez en cuando, con el boxeo.

En el anuncio, se podría apreciar a Saúl Álvarez conduciendo un carrito de golf a toda velocidad para entregar un pedido de cervezas a tiempo. Y es que la marca dio un pequeño adelanto de lo que vamos a poder ver en el Super Bowl LVII que se juega en la cancha del State Farm Stadium de Arizona. De igual forma, el boxeador ha publicado un pequeño video en sus redes sociales para dar a conocer la colaboración

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¿Cuándo es el Super Bowl LVII?

El Super Bowl LVII el cual van a disputar los Eagles frente a los Chiefs o los Bengals, se va a disputar el domingo 12 de febrero en el Estadio de la Universidad de Phoenix, casa de los Arizona Cardinals.

La Gran Final de la Temporada de la NFL la podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca Deportes junto al mejor equipo de comentaristas para conocer al nuevo Campeón, el cual va a destronar a Los Angeles Rams, Campeones del Super Bowl LVI.

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