Se fue Giakoumakis y Cruz Azul sufre otra BAJA ante Santos para la Jornada 5 de la Liga BBVA MX

Luego de que se diera a conocer la salida de Giorgos Giakoumakis , Cruz Azul ha sufrido otra baja para la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025. fecha en la que el equipo de La Noria recibe a Santos Laguna en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Jugador de Cruz Azul es suspendido ante Santos Laguna

Mediante el reporte disciplinario publicado en el sitio de la Federación Mexicana de Futbol , Jesús Orozco Chiquete no va a poder estar disponible en el juego de la Fecha 5 tras ver la tarjeta roja frente al Atlético de San Luis. Desde su llegada a Cruz Azul, el zaguero de 23 años de edad tiene una marca de 28 partidos disputados.

“Causal 8: Recibir una segunda amonestación en el mismo partido”, señala el informe disciplinario de la Jornada 4.

Cabe mencionar, que en ese mismo partido del cuadro Potosino frente a La Máquina, Joao Pedro Geraldino también fue expulsado y tras la Solicitud de Investigación presentada por el Atlético de San Luis, el jugador va a poder participar en el siguiente encuentro del cuadro dirigido por Guillermo Abascal en el que visitan al Club Puebla.

Del lado de Cruz Azul, la escuadra comandada por Nicolás Larcamón marcha invicta en lo que va del semestre. En la Jornada 4 sumaron tres puntos ante el Atlético de San Luis. Por su parte, Santos Laguna, rival en turno para la Fecha 5, viene de vencer a Chivas.

El partido de Cruz Azul vs Santos Laguna se va a disputar el próximo 16 de agosto en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

