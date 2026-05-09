Chivas hace importante anuncio que todos sus aficionados estaban esperando previo al partido contra Tigres

Las Chivas se enfrentará esta noche a Tigres en la Vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara en un compromiso que tendrá asegurado el lleno absoluto de la afición del Rebaño Sagrado en su esfuerzo por lograr una remontada heróica.

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Chivas confirma boletos agotados para el duelo ante Tigres

El encuentro entre las Chivas y Tigres por la Vuelta de los Cuartos de Final ha levantado gran expectativa entre la afición Rojiblanca que espera que su equipo pueda remontar un marcador adverso de 3-1 sufrido en la Ida en el Estadio Universitario de Nuevo León.

El Rebaño Sagrado busca hacer valer su localía y su buen paso en la Fase Regular del campeonato en donde terminaron como segundos generales, solo por detrás de Pumas por diferencia de goles, pero con una campaña en la que dominaron gran parte del Clausura 2026.

Es por eso que la afición de Rojiblanca se ha volcado con el equipo y han agotado las localidades en el Estadio Akron para el encuentro de este sábado 9 de mayo ante los Tigres que promete grandes emociones.

🇦🇹 ¡SOLD OUT EN EL FORTALEZA ROJIBLANCA!



🏟️ ¡HAGAMOS QUE NUESTRA CASA PESE DESDE EL CALENTAMIENTO! ¡VENGA, CHIVAAAAAAS! 🔥 pic.twitter.com/tOm8WyyeMn — CHIVAS (@Chivas) May 9, 2026

El Guadalajara ha confirmado el lleno total de su estadio a sus aficionados a través de sus redes sociales en donde también invitó quienes asistan a llegar desde temprano para apoyar al conjunto desde el calentamiento.

Las Chivas fueron uno de los equipos más afectados tras la convocatoria de seleccionados ya que se quedó sin cinco de sus pilares, incluyendo a su guardameta Raúl 'Tala' Rangel y a su goleador Armando 'Hormiga' González.

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