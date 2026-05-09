La estrella de Selección que se retiraría del futbol tras concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM podría ser el escenario en el que se presenten por última vez varias estrellas internacionales, entre ellas James Rodríguez, quien ya habría externado sus intenciones de retirarse del futbol a su equipo, el Minnesota United, tras la justa mundialista, de acuerdo con medios colombianos.

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James Rodriguez se retiraría de las canchas tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez estaría buscando sellar con broche de oro su exitosa carrera tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con la Selección de Colombia. El centrocampista ya le habría externado al Minnesota United sus intensiones de colgar los botines tras la justa mundialista.

James ha buscando mantener la regularidad durante los últimos años jugando con el Club León en la Liga BBVA MX y posteriormente fichando con Minnesota en la MLS a sus 34 años.

Sin embargo, durante los últimos meses su salud ha estado comprometida tras sufrir una deshidratación severa luego del partido amistoso que enfrentó a su selección contra Francia y que requirió de hospitalización urgente.

El originario de Cúcuta, Colombia, debutó profesionalmente a los 14 años con el Envigado de su país y posteriormente pasó por Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Al Rayyan, Olympiakos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota Unied.

El colombiano ha disputado las Copas Mundiales de la FIFA de Brasil 2014 y Rusia 2018 y se prepara para su tercera justa mundialista en donde enfrentará en Fase de Grupos a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

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