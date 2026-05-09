Cruz Azul hace un importante anuncio a su afición a unas horas de su partido contra Atlas

El Cruz Azul se enfrentará esta noche a Atlas en la Vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Azteca en un compromiso que tendrá asegurado el lleno absoluto de la afición cementera en su esfuerzo por seguir avanzando en la Liguilla.

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Boletos agotados para el partido entre Cruz Azul y Atlas

El encuentro entre el Cruz Azul y Atlas por la Vuelta de los Cuartos de Final ha levantado gran expectativa luego de un dramático encuentro de Ida disputado en el Estadio Jalisco en donde los Cementeros se impusieron 3-2 a los Rojinegros.

Incluso una derrota de 1-0 le daría el pase a Cruz Azul a las Semifinales gracias a su mejor posición en la tabla, pero su buen paso a lo largo de la fase regular del Clausura 2026 hace pensar a su afición que el equipo dirigido por Joel Huiqui está para grandes cosas.

Es por eso que la afición de La Máquina se ha volcado con el equipo y han agotado las localidades en el Estadio Azteca para el encuentro de este sábado 9 de mayo ante el Atlas que promete grandes emociones.

AMBIENTAZO EL QUE TENDREMOS HOY.



➡️ Lleguen con tiempo al estadio. ⏰

➡️ Para este encuentro no contaremos con estacionamiento.

➡️ Las taquillas no estarán disponibles.



💙 PINTEMOS DE AZUL EL ESTADIO 💙 pic.twitter.com/wSyywxozQv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 9, 2026

El conjunto cementero ha confirmado el lleno total del Estadio Azteca a sus aficionados a través de sus redes sociales en donde también compartió algunas recomendaciones ante la inhabilitación del estacionamiento para este encuentro.

El Cruz Azul, que terminó tercero de la clasificación, buscará avanzar a las Semifinales del Clausura 2026 y continuar su camino rumbo a la décima estrella que no gana desde el Guardianes 2021.

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