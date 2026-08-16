El contraste de Chivas; el más caro de México, pero “olvidado” por la CONCACAF por este dato

Chivas vive una de las mejores etapas de su pasado reciente de la mano de Gabriel Milito, entrenador argentino que no solo regresó al Guadalajara a lo más alto de la tabla general, sino que también lo ha hecho una de las instituciones más competitivas de la Liga BBVA MX.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

En estos momentos, Chivas es uno de los principales candidatos al título del torneo Apertura 2026 gracias al nivel que tiene su plantilla en relación a las demás. Y mientras en la Liga BBVA MX el Rebaño es un ejemplo a seguir, a nivel CONCACAF la situación es completamente distinta.

¿Cuál es el contraste de Chivas entre la Liga BBVA MX y la CONCACAF?

Fue hace unos días cuando la CONCACAF dio una actualización respecto a la clasificación de clubes actual. Este punto fue el más llamativo, pues mientras que en la Liga BBVA MX Chivas cuenta con la plantilla más costosa, en este rubro está fuera del Top 5 general.

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Y es que, de acuerdo con la clasificación de la CONCACAF, Chivas es el noveno mejor equipo de la zona luego de que no ha logrado trascender en este apartado. De hecho, por encima de ellos aparecen otros equipos mexicanos, así como escuadras de la MLS tales como el LAFC, el Nashville, el Inter Miami y el Vancouver.

¿Cuál es el valor de Chivas en la Liga BBVA MX?

A diferencia de lo que ocurre en la Concacaf, en donde está lejos del primer lugar que es Toluca, en la Liga BBVA MX Chivas cuenta con el plantel más caro de acuerdo con estimaciones del portal especializado Transfermarkt, el cual valúa al equipo con un costo de 108.33 millones de euros.

En segundo lugar se encuentra el Club América, quien lo supera en el ranking de la CONCACAF pero que a nivel nacional tiene un valor de plantilla de 99.65 millones de euros. Finalmente el Top 3 de la clasificación es para los Diablos Rojos y una valoración de 92.50 millones de euros.