Chivas, Cruz Azul y Toluca se juegan 20 millones de pesos en la última Jornada del Clausura 2026

La carrera por el premio al Equipo del Año en la Liga BBVA MX está al rojo vivo. A falta de una jornada para el cierre del “Año Futbolístico” 2025-2026 del balompié nacional, tres clubes mantienen vivas sus aspiraciones por quedarse con el reconocimiento a la mayor constancia entre Apertura y Clausura. La recompensa no es menor: un incentivo de 1 millón de dólares, equivalente a cerca de 20 millones de pesos.

Tras los resultados de la Jornada 16, la tabla anual presenta un escenario cerrado, Cruz Azul (equipo del año de la temporada pasada) lidera con 65 puntos, mientras que Toluca y Chivas lo siguen muy de cerca con 64 unidades cada uno. Esta mínima diferencia deja todo abierto para la última fecha, en la que cualquier descuido podría cambiar el destino del premio.

Te puede interesar: OFICIAL: Juego de Cruz Azul tendrá boletos de 100 pesos en el cierre del Clausura 2026

El conjunto celeste llega con ventaja y control total de su destino, pero la presión será máxima en su compromiso ante Necaxa. Por su parte, Toluca y Chivas no solo están obligados a ganar, sino que también deberán estar atentos a lo que ocurra en el duelo de la Máquina, en una jornada que promete emociones hasta el último minuto.

Además del incentivo económico, el cierre del torneo también trae consigo objetivos históricos. Chivas, por ejemplo, podría firmar su mejor registro de puntos en torneos cortos si logra la victoria (35).

Te puede interesar: ¡CUATRO JUEGAZOS! Los partidos que transmitirá EN VIVO y GRATIS TV Azteca de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Qué necesita cada equipo para ser el Equipo del Año en la Liga BBVA MX?

Cruz Azul (vs Necaxa): Depende de sí mismo, si gana, llegará a 68 puntos y asegurará automáticamente el premio. En caso de empate (66 puntos), necesitaría que Toluca y Chivas no ganen sus respectivos partidos.

Toluca (vs León): Debe ganar para alcanzar 67 puntos y esperar que Cruz Azul no gane. Si empata en puntos con Chivas, cuenta con ventaja en la diferencia de goles, lo que lo pondría como favorito en el desempate.

Chivas (vs Tijuana): Está obligado a ganar y esperar una combinación de resultados: que Cruz Azul no gane y que Toluca deje puntos en el camino. Solo así podría aspirar a quedarse con el reconocimiento al equipo más constante del año.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Se acabaría el Clausura 2026 para Marcel RuizÚLTIMA HORA: Se acabaría el Clausura 2026 para Marcel Ruiz