ÚLTIMA HORA! La estrella que se perderá el partido contra México por lesión

La Selección de México se enfrentará a su similar de Bélgica el próximo 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, Illinois, como parte de su preparación previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, el conjunto belga no llegará con todas sus figuras.

Te puede interesar: Las grandes AUSENCIAS de la Selección Mexicana para los partidos vs Portugal y Bélgica

Santos 1-2 Internacional | Resumen y Goles | Jornada 6 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes

Thibaut Courtois no jugará contra México por lesión

La Selección de Bélgica llegará disminuida al partido contra la Selección Mexicana debido a la lesión de Thibaut Courtois quien sufrió una lesión muscular del recto anterior del cuadríceps derecho, informó este jueves 19 de marzo su club, el Real Madrid, a través de un comunicado.

El portero belga se lesionó durante el partido que enfrentó su equipo, el Real Madrid, en contra del Manchester City por los Octavos de Final de la UEFA Champions League y tuvo que abandonar la cancha al medio tiempo dejando su lugar Andriy Lunin.

Courtois estará fuera de actividad durante cerca de un mes, por lo que se perderá los dos partidos amistosos que sostendrá Bélgica ante Estados Unidos y México por la Fecha FIFA y los duelos del Real Madrid por LaLiga y la UEFA Champions League.

Su lugar en la Selección Belga sería ocupado por Matz Sels, el guardameta del Nottigham Forest quien ya ha sido titular bajo la dirección técnica Rudi García en eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

|Reuters

Los partidos que se perdería Thibaut Courtois por lesión

Vs Atlético de Madrid

Vs Estados Unidos (con Bélgica)

Vs México (con Bélgica)

Vs Mallorca

Vs Bayern Munich

Vs Girona

Vs Bayern Munich

Te puede interesar: Convocatoria Selección Mexicana: Chivas es la base para enfrentar a Portugal y Bélgica pese a los europeos