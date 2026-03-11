¿Cuánto dinero recibiría Chivas por la posible salida de la Hormiga González a la Bundesliga?

El gran presente que Armando, la Hormiga González tiene con Chivas habría llamado poderosamente la atención de varios equipos del viejo continente. Uno de ellos proviene de la Bundesliga de Alemania, misma que estaría analizando el futuro del delantero de la Selección Mexicana.

Chivas vs América | Clásico Nacional en TV Azteca Deportes

Distintos medios han hecho hincapié en la posibilidad de que la Hormiga González pueda abandonar muy pronto la Liga BBVA MX, y bajo este contexto recientemente se habló del interés que el Borussia Dortmund, supuestamente, tendría en él. Ahora bien, ¿cuál es el costo del centro delantero de Chivas?

¿Cuánto cuesta la Hormiga González, delantero de Chivas?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el valor de Armando, la Hormiga González, asciende a los 7 millones de euros. Esta situación deriva de varios puntos, entre los que destaca su posición en el campo, los goles que ha hecho hasta ahora y, por supuesto, su edad.

Los Ángeles 2028: ¿Quién fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos?

Este es el nuevo RÉCORD que Bad Bunny impuso en el Super Bowl 2026 de la NFL

Sin embargo, la cantidad antes mencionada es solo una estimación de lo que sería su valor actual, por lo que este podría aumentar de acuerdo con Chivas. De hecho, en el pasado se mencionó que la cláusula de su delantero, para el futbol del viejo continente, asciende a los 15 millones de euros.

Por lo pronto, vale decir que la Hormiga González se mantiene enfocado en hacer un buen torneo con Chivas para buscar la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la mano de la Selección Mexicana, esto considerando que su puesto está en disputa junto a otros nombres como Santiago Giménez y Germán Berterame.

¿Cuántos goles tiene la Hormiga González en Chivas?

Desde su ascenso al primer equipo luego de brillar en divisiones inferiores, la realidad es que la Hormiga González no deja de impresionar a los aficionados de Chivas. Y si bien ha tenido fallas importantes, en 54 encuentros disputados el delantero de 22 años registra 22 anotaciones y tres pases a gol.