Este es el nuevo RÉCORD que Bad Bunny impuso en el Super Bowl 2026 de la NFL

Ha pasado poco más de un mes desde que protagonizó el Show de Medio Tiempo del Super Bowl y las curiosidades al respecto no dejan de aparecer en el mundo de las redes sociales. Ante esta situación, vale conocer cuál fue el nuevo récord que Bad Bunny impuso en la NFL.

Más allá de las polémicas que generó su participación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl considerando que prácticamente todo su performance fue en español, la realidad es que Bad Bunny logró algo que, hasta ahora, no se había visto dentro de la NFL.

¿Cuál fue el récord que Bad Bunny logró en el Super Bowl 2026 de la NFL?

Bad Bunny elevó a la comunidad latina a niveles nunca antes vistos a nivel internacional gracias a su participación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 de la NFL, puedes además de la expectativa que generó su presentación, la misma fue suficiente para alcanzar números nunca antes vistos en el pasado.

From the history of sugar slavery in the South to recreating nearly an entire neighborhood including a bodega to a man and woman getting married, Bad Bunny put on a truly epic Super Bowl halftime show.pic.twitter.com/WfxUDTURCc — Evan (@daviddunn177) February 9, 2026

Roc Nation, empresa encargada del espectáculo en la NFL, reveló que la presentación del Conejo Malo alcanzó una audiencia de 4,157 millones de espectadores en solo 24 horas, lo cual sugiere un nuevo récord global para la empresa y, en consecuencia, el deporte norteamericano.

Bad Bunny alcanzó los 128.2 millones de espectadores en la transmisión televisiva, por lo que su impacto total se dio en las redes sociales gracias a un consumo del 137 por ciento superior al año anterior, lo cual confirma el éxito que el puertorriqueño tuvo en el espectáculo de futbol americano.

¿Quién será el artista que estará en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2027?

Cabe decir que, hasta el momento, no existe un artista confirmado para que protagonice el Show de Medio Tiempo de la NFL en 2027; sin embargo, y luego de lo ocurrido este año, todo haría indicar que la Liga se decantaría por elementos igual de comerciales como podrían serlo Harry Styles o Taylor Swift.